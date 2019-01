Trčili na parkirišču

11.1.2019 | 18:15

Ob 7.24 so na parkirišču na Kolodvorski ulici v Novem mestu trčila tri osebna vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo. Posredovali so tudi gasilci GRC Novo mesto.

B. B.