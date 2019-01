Japonsko tožilstvo nad Ghosna z novima obtožnicama

12.1.2019 | 09:30

Carlos Ghosn, generalni direktor Renaulta, pod okrilje katerega sodi tudi novomeški Revoz. (Foto: B. B., arhiv DL)

Tokio - Tokijsko tožilstvo je proti nekdanjemu prvemu možu Nissana Carlosu Ghosnu vložilo novi obtožnici v povezavi s finančnimi goljufijami, kar pomeni, da Ghosn najverjetneje še nekaj časa ne bo odkorakal iz tamkajšnjega pripora. Iz francoskega Renaulta so medtem sporočili, da notranja revizija zaenkrat ni razkrila nepravilnosti pri poslovanju podjetja.

Ghosn se je v torek na sodišču v Tokiu izrekel za nedolžnega in dejal, da je nepošteno pridržan. Njegovi odvetniki so napovedali vlogo za določitev varščine, proti plačilu katere bi se Ghosn lahko branil s prostosti, a je obramba že v torek ocenila, da je varščina malo verjetna.

Tožilstvo mu med drugim očita prikrivanje prihodkov in zlorabo položaja. Francosko-libanonsko-brazilski 64-letni poslovnež, ki mu priznavajo zasluge za rešitev avtomobilskega podjetja Nissan, naj bi skupaj s svojo desno roko, ameriškim menedžerjem Gregom Kellyjem, v Nissanu prikril okoli polovico svojega prihodka v petih fiskalnih letih od 2010 naprej.

Drugi sklop očitanih mu dejanj naj bi zagrešil v treh nadaljnjih fiskalnih letih, ko naj bi nadaljeval z enako sporno prakso. Cilj naj bi bil izogniti se kritikam, da je njegova plača previsoka. Preiskava poteka tudi v smeri, da je Ghosn svoje zasebne investicijske izgube prenesel v Nissanove knjige. V tem okviru naj bi tudi uporabil Nissanova sredstva za poplačilo savdskega sovlagatelja.

Nove obtožnice tožilcev so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povezane z izplačilom 100 milijonov dolarjev iz internega direktorskega sklada petim trgovskim agentom iz držav Bližnjega vzhoda. Z novimi očitki na Ghosnov račun lahko tožilstvo zahteva do 22-dnevno podaljšanje pripora za preiskavo sumov kaznivih dejanj, še poroča AFP.

Ghosn medtem še vedno uživa podporo francoskega Renaulta, kjer ostaja na mestu izvršnega direktorja. Francozi mu vse od aretacije stojijo ob strani, za zagotovitev nemotenega poslovanja sicer začasno skrbi izvršni poslovni direktor Thierry Bollore.

V četrtek pozno zvečer je zasedala uprava francoskega avtomobilskega proizvajalca in potrdila, da notranja revizija ni razkrila nikakršnih sledov goljufij v zadnjih dveh letih.

Kot sporočilo uprave povzema AFP, je neodvisna revizija poslovanja podjetja v letih 2017 in 2018 pokazala, da so bili vsi posli izvršeni v skladu zakonodajo. Ob tem so dodali, da se bo postopek nadaljeval, pri čemer bodo revizorji pod drobnogled vzeli daljše časovno obdobje.

STA