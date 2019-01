FOTO: Zaznamovali stoletnico vojaškega letalstva

12.1.2019 | 08:20

Predsednik Borut Pahor (Foto: M. L.)

Polkovnik Bojan Brecelj (Foto: M. L.)

Novi piloti (z leve): Gašper Habjanič, David Necmeskal, Gorazd Pusovnik in David Bojanec ter poveljnik letalske šole podpolkovnik Franko Jesenšek. (Foto: M. L.)

Brežice - V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je bila včeraj slovesnost ob 100-letnici slovenskega vojaškega letalstva. Pripadniki letalskih enot Slovenske vojske svoj dan praznujejo v spomin na prvi bojni polet ljubljanske letalske stotnije, ki sta ga 12. januarja 1919, kot izvidniški polet nad Koroško, izvedla pripadnika ljubljanske letalske stotnije pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič. Začetki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija.

Pristanek helikopterja na ozkem dvorišču brežiškega gradu je bil zahteven manever. (Foto: M. L.)

V novejši zgodovini je najpomembnejši mejnik 28. junij 1991, ko sta pilot major Jože Kalan in letalski tehnik praporščak Bogomir Šuštar s helikopterjem Gazela prebežala iz mariborske vojašnice v Teritorialno obrambo Slovenije.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Zgodovina in dosežki slovenskega vojaškega letalstva so tolikšni, da smo lahko nanj ponosni, je dejal predsednik.

Pahorja v zadnjem obdobju sicer vznemirja vprašanje, kako nagovoriti državljane, da bodo to razumeli kot skrb in ne kot strah pred prihodnostjo.

"Skrb za varnost Slovenije je pomembna, najpomembnejša. Slovenska vojska ni edina sila, ki zagotavlja našo varnost, a je zelo pomembna v teh prizadevanjih. Živimo z vprašanjem, kako naj se obrambno pripravljamo, kaj so nujni obrambni ukrepi, kaj in koliko potrebujemo za obrambo," je poudaril predsednik Pahor.

V začetku je zbrane nagovoril poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Bojan Brecelj, ki je orisal razvoj slovenskega vojaškega letalstva. V imenu občine Brežice je spregovoril župan Ivan Molan in dejal med drugim, da prebivalci tega območja že dolgo obdobje živijo z vojaškim letalstvom.

Vojaško letalstvo ima štiri nove pilote, ki so končali usposabljanje v Letalski šoli slovenske vojske. To so poročniki Gašper Habjanič, David Necmeskal, Gorazd Pusovnik in David Bojanec. Polkovnik Brecelj jim je ob navzočnosti poveljnika letalske šole podpolkovnika Franka Jesenška podelil letalski znak letalska krilca. Na slovesnosti so tudi podelili priznanja vojaškega letalstva več ustanovam v zahvalo za njihov prispevek k delovanju in razvoju vojaškega letalstva.

Na slovesnosti, ki jo je povezovala Jasmina Spahalić, sta nastopila kvintet Orkestra Slovenske vojske in Slovenski oktet.

V okviru slovesnosti so v Posavskem muzeju odprli tudi tri razstave o vojaškem letalstvu, od teh dve predstavljata zgodovino, ena pa se nanaša na sedanjost.

