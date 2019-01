Oživljanje ni bilo uspešno; s ceste na brežino

12.1.2019 | 07:45

Foto: arhiv DL

Ob 2.13 so v Ambrusu v občini Ivančna gorica gasilci PGD Ambrus z AED oživljali obolelega občana do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Reanimacija ni bila uspešna.

Sinoči ob 22.41 so posredovali gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško na Drnovem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja. V njem so našli preminulo osebo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 22.36 je na dolenjski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib osebno vozilo zapeljalo s cestišča na brežino. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in opravili preventivni pregled. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

J. A.