Ker je zabodel snaho, pet let zapora

12.1.2019 | 10:35

Albin Mlakar

Krško - Spor zaradi večerje med tastom in snaho na začetku lanskega julija je prišel tako daleč, da je 72-letni Albin Mlakar s Telč pri Sevnici sinovo partnerico Heleno Virant zabodel z nožem. Sledilo je sojenje zaradi poskusa uboja na krškem okrožnem sodišču, in pred novim letom je sodnik Gojmir Pešec razglasil sodbo, v kateri piše, da je Mlakar kriv, za kar ga je sodišče obsodilo na pet let zapora, on pa je zaprosil za predčasno prestajanje kazni.

Med sojenjem se je pokazalo, kako občutljivi so odnosi med generacijami v skupnem gospodinjstvu in kako hitro se navaden prepir lahko sprevrže v fizični obračun in celo hudo kaznivo dejanje.

Članek je bil objavljen 27. decembra 2018.

J. A.