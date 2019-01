Predsednik uprave z upokojenci, ki bodo prejeli po 150 evrov nagrade

12.1.2019 | 11:15

Otočec - V Krki je tudi letos potekalo tradicionalno novoletno srečanje upokojenih sodelavcev. V Teniškem centru na Otočcu se je zbrala dobra polovica od skupaj 2.037 nekdanjih sodelavcev, ki se jim je predsednik uprave zahvalil za njihov prispevek k razvoju Krke, so sporočili iz podjetja.

Letos so se na srečanju posebej zahvalili 86 sodelavkam in sodelavcem, ki so se upokojili v lanskem letu, od tega jih je bilo 73 iz Krke, d. d, Novo mesto in 13 iz Term Krka. V zahvalo za njihov prispevek k razvoju podjetja so prejeli spominsko darilo. Vsi Krkini upokojenci pa so, tako kot že vrsto let, tudi konec lanskega decembra na domači naslov prejeli priložnostno novoletno darilo. Mnogi med njimi so bili v podjetju zaposleni vso delovno dobo.

Zbrane je na srečanju nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, ki je poudaril, da so upokojeni krkaši s svojim delom, znanjem, izkušnjami in zavzetostjo pomembno prispevali k rasti Krke, ki je iz majhnega podjetja s peščico zaposlenih zrasla v veliko mednarodno družino. Razveselil jih je z novico, da bo tudi letos vsak upokojeni krkaš v Sloveniji v zahvalo za minulo delo prejel tradicionalno novoletno nagrado v višini 150 evrov neto.

Na srečanju so nekdanji sodelavci obujali spomine na delo v Krki in se sprostili ob živi glasbi kulturnem programu. Tudi to pot so zanje organizirali avtobusne prevoze na prireditev in domov. Tako so tudi nekdanjim sodelavcem iz oddaljenih krajev, in tistim, ki morda ne vozijo več, omogočili prihod na srečanje.

Sicer pa tradicionalno novoletno druženje ni edina vez upokojencev s Krko, poudarjajo v podjetju. Omogočajo jim ugodnejše letovanje v Krkinih počitniških zmogljivostih na morju in v hribih ter v Termah Krka ter udeležbo na Krkini rekreaciji, korektivni gimnastiki in drugih športnih dejavnostih, organiziranih prek Trim kluba Krka. Mesečno prejemajo tudi Krkino revijo Utrip. Od leta 2008 imajo člani Društva upokojencev Krka v reviji na voljo tudi posebno rubriko Utrip upokojencev, v kateri objavljajo vsebine o delovanju društva, predstavitve upokojenih posameznikov in druge informacije.

Krka članom društva daje na voljo društvene prostore in jim tudi sicer pomaga. Njihovi glavni cilji so druženje, skrb za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju, vseživljenjsko učenje, negovanje pripadnosti Krki in medsebojna povezanost vseh, ki so soustvarjali njeno pot.

J. A., foto: Krka

