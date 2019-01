FOTO: V ledeno mrzlo Krko skočilo 32 potapljačev

12.1.2019 | 15:05

Danes okoli 12. ure je v Krko skočilo nekaj več kot 30 potapljačev. »Kako je mrzlo,« je bilo slišati od nekaterih.

Davorin Jordan in Aleš Blatnik (desno)

Med potopom so našli tudi takšne stvari.

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes pod okriljem Slovenske potapljaške zveze pripravil tradicionalen potop, s katerim so odprli potapljaško sezono v Sloveniji. Zbralo se je kar precej potapljačev slovenskih potapljaških klubov, pa tudi iz sosednje hrvaške. S splava pa jih je v Krko, ki je imela pet stopinj Celzija, skočilo dvaintrideset.

Kot je povedal predsednik novomeškega potapljaškega kluba Davorin Jordan, so pripravili že 25. tradicionalno odprtje potapljaške sezone v Sloveniji. »Udeležba je vsako leto odvisna od vremena, letos je ena izmed višjih, saj je udeležencev več kot 100. Le nekateri se potem odločijo tudi za potop, kajti zimsko potapljanje je nekoliko specifično. Potrebna je večja varnost, udeležujejo se ga bolj izkušeni potapljači,« je povedal predstavnik kluba Aleš Blatnik.

Med drugim so se odprtja sezone udeležili tudi potapljači potapljaškega kluba iz Karlovca, ki v Novo mesto z veseljem pridejo, da se srečajo in družijo s prijatelji iz Slovenije, je dejal Bojan Dimitrijevski.

Prvič se je potopa udeležil Srečko Fajmut s Črne na Koroškem. Na vprašanje zakaj, je odgovoril: »Da vidimo, kakšna je Krka, pa tudi da se družimo z ostalimi potapljači. Zaradi nizkih temperatur, bo kar zahtevo, zato se moramo držati skupaj,« je dejal. Zanj sicer to ni bil prvi skok v vodo, kajti letošnjo potapljaško sezono je odprl z novoletnim potopom v velenjskem jezeru.

Prišli so tudi člani koprskega potapljaškega kluba. »Glede na to, da se večinoma časa in skozi celo leto potapljamo v morju, je ta potop v reki, kot ene vrste izziv in prijetno za usposabljanje. Smo člani podvodne reševalne službe in taki izzivi nam vedno pridejo prav. V Krki pričakujemo nekoliko slabšo vidljivost, kot je v morju,« je pred skokom dejal Domagoj Ribič, sicer tudi načelnik Podvodne reševalne enote Koper, vodja skupine 1 Primorska.

V novomeškem klubu, v katerem so lani praznovali 45-letnico delovanja, skozi vse leto pripravljajo številne aktivnosti. »Konec aprila oz. v začetku maja organiziramo potapljaški tabor, udeležujemo se akcije Slovenske potapljaške zveze v Fiesi, v septembru pripravljamo ekološko akcijo čiščenja Krke in jesenski potapljaški tabor, potope pa med letom organiziramo tudi v tujini,« je povedal predsednik kluba, v katerem je trenutno 65 članov. Lani so pridobili nekaj novih potapljačev, pravi Jordan in dodaja, da velik poudarke dajejo izobraževanju, v ospredje pa vedno postavljajo varnost pri potopih.

Besedilo in fotografije: Rok Nose

