FOTO: Josip Fabina predstavil svoj najnovejši roman

12.1.2019 | 17:10

Z Josipom Fabino se je pogovarjal Matjaž Rus.

Metlika - Josip Fabina iz Metlike je v tukajšnjem kulturnem domu v pogovoru z Matjažem Rusom predstavil svoj novi roman z naslovom Življenje z Gorupi oz. v originalu Život sa Gorupima. Fabina sicer že dolgo živi v Metliki, vendar je njegov materin jezik hrvaščina, saj je bil pred 60 leti rojen na Pravutini onkraj Kolpe. Zato je roman napisal v hrvaščini, obljubil pa, da bo naslednja knjiga, ki jo počasi že pripravlja, morda v slovenščini.

Fabina v knjigi, izdani v samozaložbi, opisuje stoletno zgodovino družine Gorup, s katero je preživel dobršen del svojega življenja, saj so njegovi sorodniki. V knjigi opisuje starinski način življenja, osrednjo vlogo pa nameni Ivanu, še edinemu živemu članu družine Gorup.

Ivan, ki je končal tekstilno šolo v Metliki, kjer je tudi živel in bil zaposlen v Beti, je bil velik veseljak, muzikant, dobrosrčnež, ki bi vse dal in naredil za druge, a ko ga je zadela možganska kap, je ostal pozabljen in sam. Jesen življenja preživlja v domu starejših občanov, domačija Gorupovih pa je v glavnem prešla po goljufiji v druge roke in propada na obroke.

Roman Življenje z Gorupi, ki ni prvo literarno delo Josipa Fabine, je tragična pripoved, a z veselimi, humorističnimi prebliski. Avtor je dejal, da jo priporoča prav vsem bralcem.

Večer ob predstavitvi knjige so z glasbo popestrili člani kulturnega društva Žakanje.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

