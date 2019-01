FOTO: Zapeljal s ceste in se prevrnil

12.1.2019 | 18:15

Nesreča pri Zavratcu (Foto: PGD Sevnica)

Nesreča pri Zavratcu (Foto: PGD Sevnica)

Zjutraj ob 7.54 je na regionalni cesti pri Zavratcu na območju Sevnice osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa in nudili pomoč pri odstranitvi, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi ter ga očistili. V nesreči se nihče ni poškodoval.

Malo po 16. uri so na regionalni cesti Ljubljana-Ribnica pri Ortneku (pri odcepu za Sv. Gregor) gasilci PGD Ribnica posredovali po prometni nesreči in odklopili akumulatorja dveh poškodovanih osebnih vozil ter z vpojnim sredstvom posuli po izteklih motornih tekočinah. Tudi v tej prometni nesreči se k sreči nihče ni poškodoval.

Ob 16. uri je posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo reševalcev HNMP na krovu poletela v Kočevje, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

J. A.