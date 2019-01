Prometne nesreče v Brezjah ni bilo, lažna prijava

13.1.2019 | 07:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 22.22 je prišlo obvestilo o prometni nesreči v ulici Brezje v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali kraj in ugotovili, da je šlo za lažno prijavo.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kamence.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.