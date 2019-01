Košarkarji Krke izgubili s Partizanom

13.1.2019 | 07:20

Ekipa Partizana je v Beogradu močno, s 87 proti 55, premagala novomeško Krko (na sliki). ( Foto: I. V., arhiv DL) f

Beograd - Košarkarji Krke so sinoči v 15. krogu lige Aba izgubili s Partizanom s 55:87 (11:20, 30:39, 41:61) in tako doživeli tretji zaporedni poraz, enajstega v sezoni.

Tako sedem krogov pred koncem tekmovanja ostajajo na zadnjem mestu ob vsega štirih zmagah. Eno od teh so dosegli prav proti sinočnjemu tekmecu Partizanu, ki je tokrat v Beogradu slavil kar s 87:55.

Glede na to, da je Krka v Srbijo odšla brez obolelih Paola Marinellija in Dina Cinaca, že v startu ni imela prav velikih možnosti za uspeh. V prvem polčasu je še nekako držala priključek, v nadaljevanju pa je Partizan uveljavil kakovost in širši nabor igralcev ter hitro rešil vprašanje zmagovalca. V 25. minuti je prednost znašala že 20 točk - 50:30.

Krka je v zadnjih dveh krogih igrala z najboljšima kluboma iz Beograda; proti Crveni zvezdi je izgubila s 30 točkami razlike, proti Partizanu pa še z dvema več.

Novomeščane trenutek resnice čaka v prihodnjih treh krogih, ko se bodo srečali s tekmeci iz spodnjega dela razpredelnice. Najprej bodo gostili Igokeo, nato jih čaka pot v Zadar, v začetku februarja pa še domača preizkušnja z FMP.

* Dvorana Aleksandar Nikolić, gledalcev 6000, sodniki: Hordov, Terlević (oba Hrvaška), Jovčić (Srbija).

* Partizan: N. Janković 5 (1:3), Paige 17 (2:2), Sy 13, Marinković 3 (1:1), Pecarski 10 (1:2), Zagorac 8 (3:4), Renfroe 3, S. Janković 7, Landale 6, Nikolić 15 (2:2).

* Krka: Jarc 2, Škedelj 4 (0:4), Bratož 5, Stipaničev 3 (1:1), Đapa 5, Fifolt 4, Balažič 8 (3:4), Jošilo 9 (5:6), Lalić 2, Lapornik 13 (2:4).

* Prosti meti: Partizan 10:14, Krka 11:19.

* Met za tri točke: Partizan 13:30 (Paige 3, Sy 3, Nikolić 3, Pecarski, Zagorac, Renfroe, S. Janković), Krka 4:15 (Bratož, Đapa, Balažič, Lapornik).

* Osebne napake: Partizan 21, Krka 22.

* Pet osebnih: /

L. M.