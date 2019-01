Alpinista, zakonca Štremfelj, o ljubezni do družine, gora in Boga

13.1.2019 | 09:30

Zakonca Štremfelj sta navdušila z iskreno in zanimivo pripovedjo, ki so jo spremljali tudi čudoviti posnetki gora.

Novo mesto - Gosta prvega dogodka v okviru letošnjih Nikodemovih večerov v novomeški škofiji sta bila Andrej in Marija Štremfelj, priznana slovenska alpinista, ki sta se v Guinnesovo knjigo rekordov vpisala kot prva zakonca, ki sta se povzpela na najvišji vrh sveta, na Moutn Everest - čeprav tega nista storila prav s tem namenom. Andrej, ki je osvojil še več drugih osemtisočakov, pa je lani kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.

A če bi bili življenje le neki vrhunski dosežki, bi bilo dolgočasno. Vsak dan je treba preživeti polno, stari je treba početi z veseljem, pravita Štremfljeva in poudarita, kako pomemben in veliko težji je vzpon na »duhovni Mont Everest«, za kar se mora človek truditi vse življenje.

Pozdrav p. Tomaža Hočevarja, gvardijana frančiškanskega samostana v Novem mestu.

Štremfljeva, ki ju je uvodoma pozdravil in na kratko predstavil p. Tomaž Hočevar, ob koncu pa se jima je za zanimivo pričanje zahvalil novomeški škof msgr. Andrej Glavan, sta polno dvorano Baragovega zavoda v Šmihelu navdušila z življenjsko zgodbo, ki je zelo posebna, pa tudi s spoznanji. Opisala sta svojo pot do Boga skozi tri dimenzije: družinsko, alpinistično in duhovno.

Združila ju je ljubezen do lepote stvarstva, do narave in seveda gora in plezanja, s čimer sta se srečala že v mladosti. Odkrito sta spregovorila o svojih družinah, ki so jima bile vedno v veliko oporo, pa o alpinistični poti, ki je seveda vseskozi nevarna, a tudi lepa. Dala jima je ogromno neverjetnih doživetij, pa tudi globokih spoznanj o smislu življenja, skratka pokazala jima je pot do Boga. Čeprav sta oba zrasla iz krščanskih družin, sta bila dolgo le bolj »nedeljska kristjana«, dokler ju ni ob hujših preizkušnjah začela zanimati še duhovna dimenzija življenja.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan (prvi na levi) (Foto: L. M.)

Zakonca Štremfelj sta prepričana, da je alpinizem njuna pot, ki jima jo je namenil Gospod in jima tudi vedno stal ob strani. Vesela in hvaležna sta za svojo družino s tremi otroki. Kot je odkrito povedal Andrej, je bila družina s tremi otroki vedno pred alpinizmom zlasti po ženini zaslugi. Omenila sta pomoč širše družine, ko sta se pripravljala in odpravljala na zahtevne alpinistične podvige ter otroke pustila doma. Sicer pa so bili veliko skupaj, saj sta oba po profesiji pedagoga in so imeli skupne popoldneve, počitnice…

Več o njuni pripovedi v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Še dva Nikodemova večera

Dvorana Baragovega zavoda je bila polna.

Prihodnji teden se bodo Baragovi večeri nadaljevali v četrtek 17. januarja z obiskom misijonarja z Madagaskarja, Toneta Kerina, ki je sicer doma iz posavskega konca. Na predavanju z naslovom Pričevanje, ki bogati, bo spregovoril o življenju na Madagaskarju in o veselju, ki ga med Malgaše prinaša evangelij. V petek, 18. januarja, pa bo moderator Sergej Valijev ob prvem delu filmskega ciklusa Dekalog, poljskega režiserja Krzysztofa Kieślowskega, razmišljal o temeljih življenja. Najprej bo ogled filma, nato pogovor z gosti večera.

Besedilo in foto: L. Markelj

