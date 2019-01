Kamničani so jo dobro odnesli

13.1.2019 | 08:00

Valentin Turk je sinoči dosegel 16 točk, šest od tega neposredno z neubranljivimi servisi.

Trener domačih Tomislav Mišin je vseskozi bodril svoje varovance.

Pri Kamničanih se je izkazal njihov kapetan Primož Vidmar, ki je športno pot začel v žužemberškem odbojkarskem klubu.

Novo mesto - Po novoletnem premoru so sinoči na parket znova stopili novomeški odbojkarji, ki so morali v domači dvorani Marof priznati premoč gostom iz Kamnika, za katere igrata tudi nekdanji krkaš Miha Bregar in nekdanji igralec Žužemberka Primož Vidmar.

Obe ekipi sta nastopili nekoliko oslabljeni, saj sta manjkala korektorja, pri domačih je zaradi viroze doma ostal David Kumer, pri gostih pa je soigralce s tribun zaradi poškodbe bodril Maxson Pereira, v igro pa ni stopil niti prosti igralec Klemen Hribar, zato je bil libero sprejemalec Domen Kotnik.

Domači odbojkarji so odločno začeli tekmo in se enakovredno borili s Kamničani, ki na lestvici državnega prvenstva zasedajo drugo mesto. Vse do 14. točke sta bili ekipi bolj ali manj izenačeni, nato pa so gostje prevzeli pobudo. Potem ko so z blokom zaustavili kapetana Krke Martina Kosmino, so povedli z 18:15, a domači so se jim v zaključku niza približali le na točko zaostanka (21:22). A preobrat jim ni uspel, kajti Vidmar je za prvo zaključno žogo gostov v bloku zaustavil včeraj nerazpoloženega Ivana Vrhovška, ki je na mestu korektorja zamenjal Kumra. Zmago gostov v prvem nizu je z uspešnim napadom po sredini potrdil Bregar.

Začetek drugega niza je po zaslugi Valentina Turka, ki je zaporedoma dosegel kar štiri ase, pripadel Novomeščanom. Potem ko je domači organizator igre Svit Hafner z blokom zaustavil Dmytriia Babkova je bilo na semaforju že 13:8. A gostje se niso predali in vztrajno topili prednost krkašev, ki so jih ujeli na 15. točki. V končnici niza so bili nekoliko bolj zbrani Kamničani, ki so tako povedli z 2:0.

Vse do sredini tretjega niza sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, nato pa so si domači odbojkarji tudi po zaslugi dobrih začetnik udarcev Turka priigrali prednost štirih točk (18:14). Za razliko od drugega niza so prednost do konca uspeli zadržati in izid znižali na 1:2.

Gledalci v dvorani Marof so bili prepričani, da so krkaši s tem dobili zalet tudi za četrti niz, ki pa je bil povsem v znamenju gostov.

Novomeščani naslednjo soboto gostujejo v Mariboru.

1. DOL, 11. krog:

Krka - Calcit Volley 1:3 (-21, -23, 21, -15)

Krka: Hafner, Ožbalt, Erpič 5, Vrhovšek 4, Kosmina 18, Gorše, Kafol, Koncilja 6, Pucelj, Kumer, Lindič, Renko, Turk 17, Dimič.

Calcit Volley: Hribar, Bregar 16, Golob, Jereb 1, Ratek, Vidmar 15, Babkov 8, Štalekar 17, Lakner 1, Kotnik, Štembergar Zupan 16, Ivković 1.

Maribor - Hiša na kolesih 3:1 (-19, 16, 21, 15)

Šoštanj Topolšica - Panvita Pomgrad 3:2 (24, -20, -20, 22, 14)

Hoče - Salonit Anhovo 2:3 (18, -19, -18, 24, -13)

ACH Volley - Črnuče 3:0 (18, 22, 15)

- lestvica:

ACH Volley 11 11 0 33: 5 32

Calcit Volley 11 9 2 28:11 26

Maribor 11 8 3 25:13 24

Salonit Anhovo 11 7 4 26:19 20

Šoštanj Topolšica 11 5 6 20:21 15

Hiša na kolesih 11 5 6 17:23 13

Krka 11 5 6 18:26 12

Panvita Pomgrad 11 3 8 18:26 12

Hoče 11 1 10 12:31 6

Črnuče 11 1 10 11:31 5

Besedilo in fotografije: R. N.

