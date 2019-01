Prva samostojna razstava Novomeščana Duška Bojanca

13.1.2019 | 13:00

Duško Bojanc na otvoritvi razstave, na levi Vida Praznik.

Šentjernej - 60-letni ljubiteljski slikar Duško Bojanc si življenja brez slikanja ne more predstavljati. Rad je risal že v otroštvu, ki ga je preživel v Bosni in na Hrvaškem. Tega hobija ni opustil niti med šolo, študijem na univerzi, pri vojakih in vse do današnjih zrelih let.

Bojan je po poklicu univ. dipl. ekonomist, ki se preživlja kot samostojni podjetnik, računovodja, živi in ustvarja pa v Petelinjeku pri Novem mestu.

Kljub dolgotrajnemu likovnemu ustvarjanju se je šele zdaj opogumil za samostojno razstavo in kot pravi, se je to zgodilo tudi s spodbudo kolegov iz Likovnega društva Mavrica iz Novega mesta, katerega član je četrto leto. Omeni zlasti Jožico Brulc. V Kulturnem centru Primoža Trubarja so te dni na ogled tako postavili njegovih 38 likovnih del, ki jih je izbral za prvo samostojno razstavo z naslovom Snov veselja človek je izbrana.

Gre za slike v tehniki akril na platnu, nekaj pa jih je tudi tiskanih na računalniških vezjih, ki so realistične, a pogosto z domišljijskim pridihom. Motivi so sicer različni in iz realnega sveta, od čebule, paradižnika, živali in ljudi, »a sam vidim še marsikaj več, kot kaže realna podoba. Ni lepšega, ko me nekaj v sebi tišči in moram slikati. Prepričan sem, da smo ustvarjeni za to, da ustvarjamo - vsak na svoj način,« meni Duško Bojanc, ki se tokrat predstavlja z večjim opusom, ki ga je naslovil z zanimivim naslovom Snov vesolja človek je izbrana.

Slikarstvo Dušku Bojancu vse življenje pomeni zelo veliko. (Foto: L. M.)

«Kaj je smisel našega življenja? Brez duhovnosti, človeške zavesti, se nič v vesolju ne bi zavedelo lastnega obstoja. Smo del Sonca in Sonce je del nas, obstaja le skozi našo zavest. Isto velja za Zemljo, vesolje, vodo,« pravi Bojanc, ki veliko razmišlja o svetu, smislu življenja, duhovnosti in o tem piše tudi knjigo. Poleg slikanja obožuje glasbo. Ta ga spremlja pri likovnem ustvarjanju, v čemer je napredoval tudi zaradi društva Mavrica, do katerega je našel pot kar sam, preko interneta.

Vesel je spodbude družine, predvsem pa ceni mirno, lepo in varno okolje Slovenije in Dolenjske, saj se je v Novo mesto z družino zatekel leta 1992 pred balkansko morijo s Hrvaške. Novo mesto je bilo mesto njegovih staršev, saj sta oba Dolenjca. Nikoli pa ne bo pozabil tudi prijaznega in spodbudnega zapisa prav v Dolenjskem listu pred mnogimi leti, ki ga je bil deležen ob svojem prvem stripu v 16 delih z naslovom Skrivnosti vulkana.

Na otvoritvi razstave, ki bo v šentjernejskem kulturnem hramu na ogled do 4. februarja, je nastopil literat Maks Starc. O slikarju je spregovorila predsednica LD Mavrica Vida Praznik, dogodek je povezovala Elizabeta Kušljan Gegič.

L. Markelj, foto: osebni arhiv D.B.

