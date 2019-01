Pišeški gasilci vozili vodo

13.1.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V občini Brežice so gasilci PGD Pišece porabnikom v naselje Križe prepeljali deset kubičnih metrov pitne vode.

V Sodražici zagorele saje

Danes zjutraj ob 9.01 so na Cesti Notranjskega odreda v Sodražici zagorele saje v dimniški tuljavi. Posredovali so gasilci PGD Sodražica, ki so počakali da so saje dogorele ter opravili pregled z termovizijsko kamero. Na kraju je bil prisoten dimnikar, ki je očistil dimnik.

S helikopterjem v Ljubljano

Včeraj popoldne ob 16. uri je posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo reševalcev HNMP na krovu poletela v Kočevje, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

L. M.