Občani po novem za pobudo plačevali od 50 do 100 evrov

13.1.2019 | 18:50

Škocjanski občinski svetniki na decembrski seji lani.

Škocjan - Z desetimi glasovi za in enim proti so svetniki na svoji prvi redni seji v novem sestavu sprejeli Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Škocjan. Višina takse za spremembo osnovne namenske rabe bo znašala sto evrov, za spremembo podrobnejše namenske rabe pa petdeset evrov.

To so kar dosti nižje cene, kot jih je prvotno nameravala uvesti občina - za prvo 250 in za drugo 200. Kot je obrazložila mag. Janja Ravnikar, višja svetovalka za urbanizem in razvoj na občini, do sedaj v Škocjanu niso imeli tega odloka in tudi teh storitev niso zaračunavali. Pobudnik je plače le okrog 4,5 evrov.

Franci Kocjan (prvi z leve)

Po Zakonu o urejanju prostora, ki se je začel uporabljati lani poleti, pa občina lahko uvede takso. Predpisana taksa za posamezno pobudo znaša med 50 in 300 evri, odvisno ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe, od potrebe po obravnavi pobude glede na pravne režime in v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Takso zaračunava večina občin. V Škocjanu so naredili primerjavo s tremi okoliškimi in podobno velikimi občinami ter določili zneske, ki so se jim zdeli primerni. Svetnik Franci Kocjan je takoj pripomnil, da se mu zdi 250 oz. 200 evrov previsoka cena, po razpravi pa so tudi ostali svetniki menili, da je treba zneske znižati.

Plačilo takse je le pogoj za obravnavo pobude, ne zagotavlja pa same spremembe. Gre za namenski denar občine za financiranje nalog urejanja prostora. Kot meni direktorica občinske uprave Petra Pozderec, bodo na ta način zagotovili resnost pobudnikov, saj so imeli do sedaj različne izkušnje. Ob prejšnjem sprejemanju OPN-ja je bilo pobud občanov preko 250, resnih pa le kaka polovica. Na občini pa so imeli z njimi nemalo dela. »Zdaj bo vsak premislil, ali bo dal utemeljeno pobudo ali ne,« je prepričana. Letos načrtujejo spremembe in dopolnitve za gospodarsko cono, »naslednji paket pa bo razpisan za zasebne pobude za spremembe in dopolnitve OPN-ja, ki jih že zbiramo,« je dejala Pozderčeva.

Besedilo in foto: L. Markelj