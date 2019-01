Alarm brez ognja

Sinoči ob 22.18 uri se je na Zaloški cesti v Novem mestu v športnem objektu sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali objekt in resetirali požarno centralo. Do požara ni prišlo.

Motena dobava vode ...

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz dela naselij Župelevec - "Panhof", Vrhje ter Slogonsko, da bo danes motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, in sicer med 7.30 in 14. uro.

Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo motena tudi dobava pitne vode v naselju Kamence med 7.30 in 13. uro.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, izvod Trgovina;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs, ČN.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije danes med 8.15 in 14.00 uro na območju TP Srasle, Žunovec, Zaloka in Novo Zabukovje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

