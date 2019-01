Zelena luč za novo enoto vrtca

14.1.2019 | 08:00

V drugi polovici tega meseca naj bi v straškem zdravstvenem domu odprli novo dislocirano enoto tamkajšnjega vrtca in tako sprejeli še 12 oz. 14 otrok. (Foto: M. M.)

Straža - Po ustanovni seji občinskega sveta občine Straža so novi svetniki in svetnice na dopisni seji tik pred iztekom leta že odločali o odprtju še ene dislocirane enote vrtca Krkine lučke. S tem so rešili medletni vpis vseh malčkov, ki potrebujejo varstvo že v začetku tega leta.

Vrtec Krkine lučke sodi pod okrilje OŠ Vavta vas in ima v tem šolskem letu v varstvo in vzgojo zaupanih 171 otrok. Šest skupin oz. 117 malčkov je v objektu vrtca tik ob šoli, v dislocirani enoti v Straži pa so še štiri skupine oz. 54 otrok. »Trenutno je na čakalni listi 21 otrok za medletni vpis, to je do meseca maja. Redni vpis v vrtec za novo šolsko leto pa bo potekal od 1. januarja do 31. marca,« je za Dolenjski list povedala ravnateljica OŠ Vavta vas Sabina Erjavec.

Z občino kot ustanoviteljico si po njenih besedah ves čas prizadevajo rešiti znano prostorsko stisko vrtca. Kot smo že poročali, je straški občinski svet v prejšnji sestavi dal zeleno luč za novogradnjo vrtca ob šoli, a do takrat bo preteklo še nekaj let. Zaradi potreb staršev so se zato odločili še v drugi polovici tega meseca odpreti še eno dislocirano enoto, za kar so morali spremeniti odlok. »S šolo in v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo iskali nove prostore. Občina je lastnica stanovanja nad cvetličarno, s tem predlogom so soglašali tudi na ministrstvu, a nismo dobili soglasja enega od solastnikov objekta. Zato smo nov prostor našli v zdravstvenem domu, kjer bi lahko nov oddelek vrtca zaživel že okoli 17. januarja,« je po ustanovni seji svetnikom razloge za dopisno sejo pojasnjeval župan Dušan Krštinc.

S predlogom so vsi soglašali in, kot je potrdila direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček, so v nekaj dneh oz. še pred božičem dopolnili odlok. »V drugi polovici januarja pričakujemo, da nam bo uspelo odpreti še dodaten enajsti oddelek. Priprave so že v polnem teku. Predvidevamo, da bo v novem oddelku 12 oz. 14 otrok, kar je po normativih in standardih maksimalno število otrok v homogenem oddelku prvega starostnega obdobja. Občina ustanoviteljica lahko v skladu z zakonodajo ter ustreznimi prostorskimi in kadrovskimi pogoji poveča število otrok za dva,« je še povedala Erjavčeva.

Kot omenjeno, se vrtec s prostorsko stisko srečuje že vrsto let. Po besedah ravnateljice se je povečalo število otrok, spremenili so se normativi, tako glede prostorov kot samega dela vzgojiteljev. »Ugotavljamo, da nam primanjkuje prostor za sprostitvene dejavnosti, prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, potrebujemo kabinet za didaktični material, želimo si tudi senzorno sobo,« našteva Erjavčeva in nadaljuje: »Za potrebe strokovnih delavk potrebujemo tudi skupni prostor za sestanke in drugo strokovno delo. Pri izvajanju metodologije korak za korakom je poudarek na sodelovanju s starši in ob tem pogrešamo skupni prostor za predavanja, delavnice s starši. Ob tem naj poudarimo še, da za takšno število otrok postaja premajhno tudi otroško igrišče.«

Stražani so se zato oktobra lani na zadnji občinski seji minulega mandata odločili za novogradnjo 12-oddelčnega vrtca, za kar bi morali odšteti od tri do štiri milijone evrov.

Članek je bil objavljen v 1. številki Dolenjskega lista z dne 3. januar 2019.

M. M.