Poslovilni objekt v Orehovici bo le imel tudi sanitarije

14.1.2019 | 09:10

Mrliška vežica v Orehovici, na desni strani bodo kmalu zgotovljene sanitarije, ki so nujno potrebne.

Samo Hudoklin

Orehovica - Kar nekaj let že občani vasi Orehovica, Cerov Log, Dolenje Mokro Polje, Tolsti Vrh, Pristava, Loka in Gorenja Stara vas, ki imajo »svoje« pokopališču v Orehovici, opozarjajo, da bi ob mrliški vežici potrebovali tudi sanitarije. Poslovilni objekt, ki so ga pridobili leta 1984 z obnovo nekdanje »totenkambre«, stranišča pač ni imel in ljudje ob pogrebih so se morali znajti po svoje. Največkrat so za uslugo prosili bližnje sosede. Občinski svetnik Jože Simončič je nič kolikokrat izpostavil ta problem, ki pa ga kmalu ne bo več.

Kot je povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, so najprej morali legalizirati obstoječo mrliško vežico, ki je bila brez gradbenega dovoljenja, nato pa se lotiti dograditve objekta. Potrebno je bilo podreti del obzidja, ter urediti kanalizacijo. Pri projektu so sodelovali z domačini, njihov sogovornik je gradbeni odbor, pa tudi z Zavodom za varstvo kulture Novo mesto.

Sanitarije, ki jih je konec lanskega leta začelo graditi javno podjetje Ekološka družba Šentjernej, so postavili ob vežice pri cesti, na drugi strani objekta pa bodo obenem uredili tudi prostor za svojce pokojnika s kuhinjo in novim oknom. Morda bo ob koncu celoten objekt dobil celo novo fasado.

Pridobitev, ki bo občino stala sedem tisoč evrov, denar zanjo pa so rezervirali že v preteklem proračunu, bo v kratkem nared, če bodo le vremenske razmere ugodne.

Hudoklin je še povedal, da je občina poskrbela tudi za idejni projekt za razširitev pokopališča, saj grobnih polj tu primanjkuje, in za novo mrliško vežico. Na enem delu že odkupljenih zemljišč v te namene pa je že uredila tudi makadamsko parkirišče.

Besedilo in foto: L. Markelj