Zavod Metlika: Dela ne bo zmanjkalo

14.1.2019 | 10:20

Zavod Metlika je doslej sodeloval pri organizaciji več dogodkov v Metliki, med drugim tudi pri Prazničnem sejmu (na fotografiji). (Foto: M. B. J.)

Metlika - Lanskega 10. avgusta je bil ustanovljen Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika ali krajše Zavod Metlika. Kot v. d. direktorja pa se je 1. septembra v njem zaposlila dr. Marjetka Pezdirc, ki je še vedno edina zaposlena v zavodu. Dr. Pezdirčeva, ki se je vrnila v domačo Metliko iz Ljubljane, sicer pa je študirala tudi v Angliji, pravi, da ji ni žal za ta korak.

Najprej je proučila razmere na vseh štirih področjih, ki jih pokriva zavod, ter naredila program dela, urediti pa je bilo treba tudi veliko administracije ob zagonu zavoda. »Ugotovila sem, da so na vseh štirih področjih v metliški občini zelo delovni in da se veliko dogaja. Kar zadovoljna sem, čeprav je res, da bi lahko še bolj tesno sodelovali in promovirali drug drugega, saj na ta način gradimo skupnost. Predvsem pa je pohvalno, da so metliški občani še pripravljeni delati volontersko,« je zadovoljna dr. Pezdirčeva ter poudari, da je delo zavoda v mestu že čutiti.

Sicer pa bo Zavod Metlika sodeloval v Združenju zgodovinskih mest pri skupnih projektih, pri tem pa je ključna skupna promocija 17 mest. Z RIC Bela krajina in vsemi tremi belokranjskimi turističnoinformacijskimi centri pa imajo destinacijski menedžment. Skupaj nastopajo na trgu, pripravljajo delavnice, predavanja, izobraževanja. TIC Metlika bo letos prišel pod okrilje Zavoda Metlika. Dr. Pezdirčeva je že napovedala, da bo Zavod Metlika v sodelovanju z Društvom kmečkih žena Metlika prvič pripravil dan belokranjske pogače. Sodeloval bo tudi pri dejavnosti Hiše dobrot Bele krajine, ki jo bodo odprli na metliškem Mestnem trgu. Razmisliti pa bo treba tudi, kaj bo v prihodnje s hišo Bare Juričine, zagotovo pa jo bodo povezali z zgodbo o vodi.

V letošnjem letu naj bi znova zaživel mladinski center. »V Zavodu Metlika predvidevamo zaposlitev človeka, katerega prednostna naloga bo, da bo skrbel za mladinski center in iskal razpise za mladino. Mladini bomo pomagali pri organizaciji tedna kulture. Razmišljamo tudi o šoli življenja, v kateri bi mladim ponudili praktične življenjske napotke, ko trčijo na ovire, a ne najdejo izhoda,« načrtuje v. d. direktorja. »V Zavodu Metlika imamo načrte tudi za kulturno dejavnost. Če bo občina kupila hišo, v kateri je bila nekdaj prva dolenjska hranilnica in posojilnica, bo v njej dovolj prostora za prireditve, razstave, predavanja, izobraževanje, druženje. Moja želja je, da bi uredili tudi atelje in prodajni prostor za lokalne umetnike. Pri športni dejavnosti pa bo naš zavod za začetek soorganizator različnih tekov.«

Dr. Marjetka Pezdirc je prepričana, da ni bojazni, da bi v Zavodu Metlika, v katerem lahko ljudje najdejo tudi informacije za svoje delo, zmanjkalo dela in da bo upravičil svoj obstoj.

Članek je bil objavljen v 1. številki Dolenjskega lista z dne 3. januar 2019.

M. B. J.