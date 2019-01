»Riba je in« v Posavju

14.1.2019 | 11:45

Vir: spletna stran občine Sevnica

Sevnica - Cilje lanskoletnega projekta občine Sevnica »Najboljša riba je Posavska riba«, med njimi sta izboljšanje ozaveščenosti o pomenu rib v zdravi prehrani ter krepitev zanimanja za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, bo od meseca maja nadgrajeval projekt »Riba je in«.

Kot so sporočili iz sevniške občinske uprave, bo ta omenjena cilja zasledoval pri prebivalcih območja Lokalne akcijske skupine Posavje v vseh šestih posavskih občinah. Nosilec projekta je občina Sevnica, partnerji pa so KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval z Blance in Občina Krško.

V sklopu projekta se bodo zvrstile številne dejavnosti, tako bodo po celotnem Posavju izvedli kulinarične delavnice, predavanja in izobraževanja, organizirali različne ribje dogodke s promocijo posavske postrvi, v Sevnici bodo uredili tudi razstavno-turistični in izobraževani prostor, aktivi kmečkih žena bodo pripravljali dobrote iz ribe za javne prireditve, oblikovali bodo inovativne pristope ponudbe rib lokalnemu prebivalstvu…, so nanizali v sporočilu za javnost.

Za projekt, ki se bo izvajal dve leti, bo sofinanciral Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, in sicer v okviru izbora operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018.

