Bežal pred policisti in povzročil prometno nesrečo, v kateri so se trije poškodovali

14.1.2019 | 13:15

Foto: arhiv DL

Policisti PP Novo mesto so v petek opoldne med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti ustavljali voznika golfa. Kršitelj njihovih znakov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo. V krožišče je zapeljal po nasprotnem prometnem pasu, nadaljeval z nevarno vožnjo in nepravilno prehiteval. Policisti so ga ves čas ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. V okolici Novega mesta je kršitelj v nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Ko je ponovno zapeljal na cesto je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v službeno vozilo policije. V nesreči so se lažje poškodovali policist, povzročitelj nesreče in potnica v njegovem vozilu.

29-letni povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil. Policisti mu bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan in brez izpita

Trebanjski policisti so v petek okoli 19. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen C5. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 46-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,49 miligrama alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana na mejo

Na mejni prehod Obrežje je v petek na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke BMW hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Prav tako na izstopu iz Slovenije so policisti PMP Obrežje včeraj zjutraj zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 50-letnemu vozniku avtomobila iz Bosne in Hercegovine. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče zaradi kršitev naslovili obdolžilni predlog.

Ob denarnico

Na parkirnem prostoru pokopališča v Krškem je v petek dopoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke in vlomil v osebni avtomobil. Odtujil je denarnico in jo oškodoval za okoli 300 evrov.

Vlomil v svečomat

V Mirni Peči je prejšnji teden neznanec vlomil v svečomat in povzročil za okoli 700 evrov škode.

Za tisočaka škode

V Metliki je v noči na soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in poškodoval notranjost vozila. Škode je za okoli 1.000 evrov.

Kradejo vrtne traktorje

Z dvorišča stanovanjske hiše v kraju Jerman Vrh na območju Sevnice je med petkom in soboto nekdo odpeljal vrtni traktor - kosilnico. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

Vrtni traktor je nekdo odtujil tudi iz odklenjenega pomožnega objekta v kraju Podulce na območju Krškega. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Ponoči vlomil v prodajalno

V soboto v večernih urah je v Mokronogu neznanec vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Izmaknil denar

V Javorovici na območju PP Šentjernej je nekdo včeraj dopoldne izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar.

Štirje tujci med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je v soboto na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so skrite med tovorom našli štiri tujce, ki so se izrekli za državljane Afganistana in dva državljana Pakistana. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli šest migrantov

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri kraju Špeharje izsledili in prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce, ki so se izrekli za državljane Alžirije, Sirije in Libije, so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.