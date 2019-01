Za deficitarne poklice 100 evrov mesečne štipendije

14.1.2019 | 15:00

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je minuli petek na svoji spletni strani in portalu eUprava objavil nov razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2019/2020. Nabor poklicev ostaja isti kot za to šolsko leto, sklad pa bo podelil največ 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno. Denar za letošnji razpis v višini 3.600.000 evrov je zagotovljen iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Štipendijo za poklice, ki jih primanjkuje na trgu dela, bodo lahko pridobili dijaki, ki bodo v prihodnjem šolskem letu prvič obiskovali 1. letnik in pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, in sicer za poklice: kamnosek,mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar in steklar. V dvojezičnih izobraževalnih programih pa bo štipendija na voljo za poklice ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku, ter mehatronik operater (DV), strojni tehnik (DV) in kemijski tehnik (DV), ki se izvajajo v madžarskem jeziku.

Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do vključno 20. septembra, štipendijo pa prejeli za celotno obdobje izobraževanja. V zadnjem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij, so navedli v omenjenem skladu.

Pri tem so izpostavili, da prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in ne na višino plačila dohodnine ter da lahko hkrati z njo prejema tudi državno ali Zoisovo štipendijo. Če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, pa lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

M. Ž.