Brajkovič na blogu naznanil pozitivni dopinški test

14.1.2019 | 12:45

Jani Brajkovič ((Foto: Vid Ponikvar / Sportida, arhiv DL)

Ljubljana - Kolesar Jani Brajkovič je danes na svojem blogu objavil novico, da je lani med dirko po Hrvaški padel na dopinškem testu in zaradi tega od Mednarodne kolesarske zveze (Uci) prejel 10-mesečno prepoved nastopanja. Brajkovič pravi, da gre za nenamerno kršitev, je poročala STA.

»Ni lahkega načina povedati, kar bom povedal zdaj. To sem si želel že pred nekaj dnevi, a so me na Uciju prosili, da to storimo sočasno. Lani, konec julija, me je mednarodna zveza obvestila, da so v mojem vzorcu, vzetem na dopinškem testu 18. aprila, odkrili majhno količino metilheksanamina. Gre za poživilo, ki je prepovedano na tekmah. Rekel sem 'majhno količino', saj gre po mojih informacijah za 20- do 40-krat manjšo koncentracijo snovi, če to primerjam z vzorci drugih športnikov,« je prekršek na svojem blogu priznal tudi Brajkovič.

Kot pravi, sam ne zna razložiti, kako je do tega prišlo. »V tem trenutku res ne vem, ne želim ustvarjati nekakšnih zgodb o zaroti. Snov je bila v mojem urinu in takoj sem se strinjal s kaznijo, kar pomeni, da prav tako nisem zahteval odpiranja vzorca B.« Dodal je, da se je s kaznijo strinjal, saj je bil psihološko uničen in ni mogel tekmovati, obenem pa tudi ni želel, dokler se zadeva ne reši.

Po njegovem mnenju je, kot piše STA, edina razlaga za pozitiven vzorec novo prehransko dopolnilo, ki ga je začel uporabljati januarja lani. Tega je sicer preveril in »vse je kazalo, da ustreza predpisom. To je bila edina sprememba. Ko sem iskal naprej, sem odkril, da je isto podjetje proizvajalo prehransko dopolnilo, ki vsebuje metilheksanamin. A težava je to dokazati, saj originalnega dopolnila in embalaže nimam več in 100-odstotno zdaj ni moč dokazati, da je to res razlog za pozitiven test.«

Brajkovič se zaveda, da je suspenz neizogiben, želel pa je prepričati Uci, da je prepovedano snov zaužil nevede. »Sprejeli so mojo razlago, kljub temu pa zadev ne smemo jemati preveč z lahkoto in zato sem dobil 10-mesečni suspenz. Kolesarstvo je pač šport, kjer so kazni za doping višje od minimalnih. Lahko bi se proti temu boril in zadevo prenesel na protidopinško sodišče, kjer bi se vse pregledalo od začetka. A iskreno rečeno, nisem imel niti volje niti denarja, da bi se zoperstavil temu, zato sem kazen sprejel.«

Kot še dodaja kolesar, ki je trenutno brez kluba, lani pa je tekmoval za novomeško Adrio Mobil in pred tem bil član Bahrain Meride, RadioSchacka, Astane, Discovery Channela in Krke, pozitiven dopinški primer ni najhujše, kar se mu je zgodilo v karieri: »Bil sem žrtev mobinga in izobčenec v ekipi, ker se nisem želel izpostavljati smrtonosnim posledicam dopinga. Med dirko po Franciji me je moštveni kolega zaradi tega celo davil. Po podpisu pogodbe so mi rekli, da sem nihče in nevreden ter da bodo poskrbeli, da ne bom nikoli več dirkal.«

Dodano ob 13.10

Boddan Fink, direktor KK Adria Mobil, je v uradni izjavi kluba pojasnil: "Julija 2018 smo bili v Kolesarskem klubu Adria Mobil s strani Mednarodne kolesarske zveze UCI obveščeni, da je bil naš kolesar Jani Brajkovič pozitiven na antidopinški kontroli v mesecu aprilu 2018. V njegovem vzorcu so našli povečano vsebnost metilheksamina (Methylhexaneamine), glede na količino in vrsto pa to ni pomenilo direktni in takojšnji suspenz kolesarja. Po dogovoru s tekmovalcem, UCI in klubsko politiko glede dopinških prekrškov od julija dalje Brajkovič ni več tekmoval. Po antidopinških pravilih UCI klub ni bil obvezan takoj suspendirati kolesarja.

Tekmovalec je vseskozi sodeloval z UCI pri dokazovanju izvora prepovedane snovi, ki se je našla v njegovem vzorcu. Jani Brajkovič je dokazal, da je bila povečana vsebnost metilheksamina rezultat njegove neprevidnosti - na spletu je na lastno pest kupil prehranske dodatke, ki so bili kontaminirani z omenjeno snovjo. Na izdelku ni bilo napisano, da vsebuje omenjeno snov. Kazen za tak prekršek je po pravilih 24 mesecev prepovedi nastopanja, vendar je Brajkoviču Mednarodna kolesarska zveza kazen zmanjšala na 10 mesecev, in sicer zaradi opisanega poteka dogodkov pri vnosu prepovedane snovi. V skladu z odločbo se Janiju Brajkoviču zbrišejo samo rezultati na dirki Po Hrvaški, ne pa tudi rezultati, ki jih je dosegel po odvzetem pozitivnem vzorcu v aprilu."

Dodal je še, da Brajkovič in novomeški klub nista sklenila dogovora o skupnem sodelovanju v sezoni 2019.

M. Ž.