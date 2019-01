S telefonom za volanom: 120 evrov kazni, lahko pa sploh ne boste preživeli!

14.1.2019 | 17:00

Slika je ilustrativna (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana - Danes se je začela dvotedenska akcija poostrenega nadzora policije nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Njen namen je zmanjšati število tovrstnih prekrškov in tako izboljšati prometno varnost.

Pod okriljem Javne agencije RS za varnost prometa bo tudi letos po vsej državi potekala preventivna akcija, s katero bodo voznike opozarjali, da telefoniranje ne sodi za volan. "Policisti bomo zato dva tedna poostreno nadzirali, ali vozniki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon in druge naprave ter opremo (masko, slušalke, tablice, prenosne računalnike ...), ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje," sporočajo policisti.

Ali ste vedeli?

Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS sporočila voznik štirikrat več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni vožnji.

Čeprav gledamo, naši možgani takrat ne vidijo!

Uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost voznika in njegovo pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja. Spregleda lahko drugega udeleženca (pešce, kolesarje, drugo vozilo) ali pomembno prometno signalizacijo, zaradi česar se ne more pravočasno odzvati na nastalo situacijo. Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo. Prav tako vozniki s takšnim ravnanjem pogosto sami povzročajo zastoje v prometu.

Zadnja leta se uporaba mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov, GPS in drugih naprav med vožnjo povečuje. Takšno ravnanje pa ima velik negativen vpliv na potek prometa in prometno varnost.

Prostoročno telefoniranje

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo ni dovoljena, razen z uporabo naprave za prostoročno telefoniranje.

Predvidena globa: 120 evrov

"Vendar pa tudi prostoročno telefoniranje ni varno! Zato v policiji svetujemo, da med vožnjo ne upravljate s telefonom. Med vožnjo tako ne opravljajte pogovorov po telefonu, ne pregledujte socialnih omrežij, si ne zapisujte opomnikov, ne brskajte po spletnih straneh, ne fotografirajte ali snemajte, ne uporabljajte telefona za navigacijo ipd., saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso našo pozornost! V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je zato najbolj varno, da se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujete šele, ko končate s pogovorom."

Kolesarjem 40 evrov globe

Sicer možje postave tudi kolesarjem in pešcem svetujejo, naj bodo pozorni na različne prometne situacije. Še posebej nevarna je raba mobitela med vožnjo s kolesom, saj otežuje upravljanje kolesa in zaviranje. Globa za uporabo telefona med vožnjo kolesa ali mopeda (za katerega voznik ne potrebuje vozniškega dovoljenja) je 40 evrov. Tudi pri prečkanju ceste ne uporabljajte mobilnih telefonov.

J. A.