FOTO: Pogasili ostrešje in pomagali dvema osebama, ki sta se nadihali dima

14.1.2019 | 18:30

Današnji požar na Blanci (Foto: PGD Sevnica)

Ob 13.41 je na Blanci gorelo ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica in Blanca so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar na 30 kvadratnih metrih ostrešja ter s termovizjsko kamero pregledali ostrešje in podstrešne prostore. Streho so razkrili in prekrili s folijo. Prvo pomoč so nudili dvema osebama, ki sta se nadihali dima. Reševalci NMP Sevnica so ju oskrbeli na kraju. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Blanca.

Odstranili nasedli čoln

Ob 13.12 so gasilci GRC Novo mesto odstranili čoln, ki je nasedel na jezu reke Krke v Ragovem logu v Novem mestu, ter ga potegnili do čolnarne ob Kandijski cesti.

Drevo na cesti

Ob 12.58 sta na cestnem odseku med Blanco in Brestanico podrti drevesi onemogočali promet. Drevesi so razžagali in odstranili dežurni delavci podjetja CGP Sevnica.

J. A.