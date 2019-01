Dimniški požar v Prečni

15.1.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.07 uri so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Prečni, občina Novo mesto. Gasilci PGD Prečna in GRC Novo mesto so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Motena dobava vode ...

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz dela naselij Župelevec - "Panhof", Vrhje ter Slogonsko, da bo do srede, 16. 1. 2019, občasno motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, in sicer med 7:30 in 14:00 uro.

... in elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs, ČN.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 12.00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 ure zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Grič Leskovec izvod Puntar med 8.00 in 11.00 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Lukovec bo dobava prekinjena med 8.00 in 10.30 uro ter na območju TP Zgornje Brezovo med 11.00 in 14.00 uro.

M. K.