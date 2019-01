Subvencije za male čistilne naprave in hišna črpališča

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju občine za leto 2019 v skupni višini do 20.000 evrov. Subvencionirala bo del stroškov nabave in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč, opravljena do oddaje vloge, pri čemer mora biti naložba zaključena in v uporabi do oddaje vloge, so sporočili iz novomeške občine.

»Namen poziva je priti naproti lastnikom stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali kjer se ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi črpališče,« so pojasnili.

Prijavitelji naj vloge pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto v skladu z razpisnimi pravili, ki so poleg razpisa in vlog objavljeni na spletni strani občine, in sicer do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra.

M. Ž.