Po novoletni pocenitvi spet nekoliko dražja pogonska goriva

15.1.2019 | 09:05

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Potem ko sta se v novoletni noči nekoliko pocenili, sta se regulirani pogonski gorivi na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest danes spet nekoliko podražili. Cena za liter 95-oktanskega bencina se je zvišala za 1,1 centa na 1,194 evra, dizla pa za 1,4 centa na 1,208 evra, je poročala STA.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

M. Ž.