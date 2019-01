Nagrade za polepšanje okolice

15.1.2019 | 10:15

Fara - Turistično športno društvo (TŠD) Kostel že vrsto let nagrajuje trud ljudi, ki z okrasitvijo svojih domov v božično-novoletnem času polepšajo okolico in prispevajo k prazničnemu vzdušju v občini Kostel. Decembra lani so v sodelovanju z občino Kostel izpeljali že 20. natečaj za najlepše okrašeno stanovanjsko hišo, vikend, poslovni prostor in sakralni objekt v božično-novoletnem času.

Zahvaljujoč predvsem tudi natečaju in spodbujanju TŠD Kostel, da ljudje v prazničnem času polepšajo svoje domove z božično-novoletnimi okraski, se je od prvega natečaja do danes v Kostelu veliko spremenilo. »Vedno več je lepo okrašenih domov, pohvalna pa je tudi ugotovitev, da redkokatera hiša nima vsaj minimalne praznične okrasitve,« je ob letošnji razglasitvi rezultatov natečaja povedal predsednik TŠD Kostel Stanko Nikolić.

V prvih letih, ko je bilo le malo hiš okrašenih, so v sklopu natečaja nagradili tri najlepše okrašene hiše, pozneje, ko je bilo vedno več okrašenih objektov, so včasih podelili tudi po več prvih, drugih in tretjih nagrad, zadnja leta, ko se je še povečalo število v božično-novoletnem času okrašenih kostelskih domov, pa nagrajencev ne razvrščajo več po mestih. Da ne bodo več razglašali najlepše okrašenih hiš, so se odločili, kot je povedal Nikolić, ker bi nagrade prejemali vedno isti. Tisti, ki so že leta krasili svoje domove, so namreč vsako leto dodali še kakšno lučko ali okrasek več, zato se tisti, ki so to šele začenjali, z njimi skorajda niso mogli kosati.

Leta 2012 so prvič podelili simbolične nagrade za vložen trud za lepe okrasitve vsem 30 sodelujočim na natečaju, od leta 2013 pa podeljujejo enake praktične nagrade vsem, za katere komisija oceni, da imajo še posebno lepo okrašene objekte. Tako so leta 2013 nagradili 16 od 35 prijavljenih, 2014 19 od 40 in leta 2015 18 od 50 sodelujočih.

Leta 2016, ko se je število sodelujočih na natečaju prvič povzpelo na več kot 60, kolikor jih je bilo prijavljenih tudi leta 2017 in lani, so nagradili 22 objektov, 2017 kar 28 objektov, lani pa je komisija v sestavi: Stanko Nikolić, Marija Zdravič, Bojana Selan in drugi, ki si je ogledala vse okrasitve po razpisu, ocenila, da jih še posebej izstopa 24, ki so jih zato tudi nagradili. Nagrade so prejeli domačije Kolenc, Cimprič in Bojc iz Vasi, Črnkovič iz Drena, Dolšak in Klarič iz Potoka, Klobučar z Vrh, Nikolič s Hriba in Pelcar iz Oskrta; družine Jurkovič in Marinč iz Gotenca, Šakič iz Briga, Zdravič Malnar iz Kuželja, Malnar iz Padovega in Zdravič Bauer Ožanič iz Drena ter Tine Rauh, Jože Rauh in Katica Grgurič iz Vasi. Poleg teh so nagradili tudi vikend družine Abdakovič iz Vasi, gasilni dom Vas - Fara, Zavod za kulturo in turizem Kostel in Občino Kostel, tako kot že vrsto let pa so za lepo okrasitev nagradili tudi balkon Janeš iz Potoka in jaslice v župnijski cerkvi v Fari.

