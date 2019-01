Imenovali nadzorni odbor in delovna telesa

Krško - Krški svetniki in svetnice so na včerajšnji drugi korespondenčni seji imenovali nadzorni odbor občine in delovna telesa občinskega sveta. V nadzornem odboru so Davorin Dimič, Irma Faflek, Zlata Gajšak Požgaj, Janez Kerin, Ani Nuša Masnik, Damjan Reberšek in David Slivšek, so sporočili iz krške občine.

Normativno-pravno komisijo v novem mandatu sestavljajo Tajana Dvoršek, Moran Jurkovič, mag. Aleš Suša, mag. Nataša Šerbec, Marjan Kranjec, David Moškon in Silvija Umek; komisijo za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami Janez Barbič, Luka Gramc, Anton Petrovič, Aleš Zajc, Mojca Železnik, Alojz Marolt in Matija Požeg ter komisijo za vloge in pritožbe Matjaž Gomilšek, Moran Jurkovič, Robert Kostevc, Silvo Krošelj, Stanka Jurečič, Boris Kranjc in Marjana Planinc.

V odboru odbor za družbene dejavnosti sedijo Tajana Dvoršek, Jožica Mikulanc, Damjana Pirc, Aljoša Preskar, Mojca Železnik, Maša Dostal Ivanšek, Olivera Mirković, Vlasta Moškon in Janez Jože Olovec; odboru za finance in občinsko premoženje Jožica Mikulanc, Jože Olovec, Jože Slivšek, Aleš Zajc, Jože Žabkar, Olivera Mirković, Marija Stopinšek, Jože Turk in Irena Virant; odboru za gospodarstvo in turizem Vlado Grahovac, Kristina Ogorevc Račič, Anton Petrovič, mag. Aleš Suša, Jože Žabkar, Karel Kerin, Nicole Radermacher, Helena Resnik in Marjan Vešligaj; odboru za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja Janez Barbič, Franc Bogovič, Dušan Dornik, Moran Jurkovič, Zdravko Urbanč, Lojze Kerin, Aleš Pirc, Božidar Resnik in Jožef Zupančič; odboru za krajevne skupnosti in komunalno infrastrukturo Vlado Bezjak, Vlado Grahovac, Franc Lekše, Zdravko Urbanč, Aleš Zajc, Martina Bobnič, Zoran Dular, Alojz Kerin in Matej Libenšek; odboru za mladino Milena Bogovič Perko, Luka Gramc, Damjan Mežič, Kristina Ogorevc Račič, Boštjan Pirc, Mateja Dimc, Andraž Dostal, Ela Kovačič in Martina Zlobko; odboru za okolje in prostor Milena Bogovič Perko, Silvo Krošelj, Damjan Mežič, Damjana Pirc, Ana Somrak, Miro Čelan, Stanka Jurečič, Marjan Špes in Miroslav Tičar; odboru za zaščito in reševanje pa Vlado Bezjak, Matjaž Gomilšek, Moran Jurkovič, Franc Lekše, Ana Somrak, Boštjan Arh, David Imperl, Nataša Kern in Bojan Naraglav.

