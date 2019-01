V požaru za 4000 evrov škode

15.1.2019 | 12:50

Včerajšnji požar na Blanci (Foto: PGD Sevnica)

Poročali smo že o včerajšnjem požaru stanovanjske hiše na Blanci, o katerem so bili sevniški policisti obveščeni nekaj pred 14. uro. Požar so gasilci omejili in pogasili, požarišče pa so si nato ogledali še kriminalisti. Po prvih ugotovitvah policistov je v požaru nastalo za okoli 4000 evrov premoženjske škode, po zaključeni preiskavi pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Ob 100 litrov vina in 50 litrov žganja

V okolici Šentjurija na Dolenjskem je med nedeljo in ponedeljkom nekdo vlomil v zidanico ter odnesel sto litrov vina in petdeset litrov žganja. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2500 evrov škode.

Na Gorjancih prijeli štiri tujce

Šentjernejski policisti so včeraj na območju Gorjancev izsledili in prijeli štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci, ki so se izrekli za državljane Turčije, Sirije in Tunizije so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijski postopkih odpeljani v azilni dom.

M. Ž.