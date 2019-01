Na terenu mobilna policijska postaja

15.1.2019 | 15:00

Mobilna policijska postaja je na območju Bele krajine. (Foto: PU Novo mesto)

Bela krajina, Posavje - Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da jih občani od tega meseca dalje lahko obiščejo v mobilni policijski postaji. To je vozilo slovenske policije, tehnično opremljeno za delo, ki ga sicer opravljajo na policijski postaji, uporabljali pa ga bodo na širšem območju državne meje, v vaseh in naseljih v Posavju in Beli krajini, ki je bila v zadnjem letu najbolj obremenjena z nezakonitimi prehodi.

"Občani si želijo večje prisotnosti policistov ob meji, mi pa želimo naše delo in storitve še bolj približati ljudem in s tem krepiti občutek varnosti. V mobilni policijski postaji bodo policisti na voljo za vsa pojasnila, svetovanja in morebitne prijave," je pojasnila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto.

Gre za novo obliko policijskega dela. Mobilno policijsko postajo so vzpostavili v okviru posebnega projekta, ki ga je policija začela 1. januarja 2012, njegov namen pa je ljudem približati policijske storitve. Z njim želijo zagotoviti čim večjo vidnost in navzočnost policistov zlasti v krajih, kjer ni policijske postaje, a si prebivalci želijo večje navzočnosti policistov.

V turističnih krajih ali pa tam, kjer so zahteve ljudi po navzočnosti in vidnosti policistov res pogoste, je mobilna policijska postaja prisotna večkrat. Policisti tam opravljajo tako preventivne kot tudi druge splošne policijske naloge, kot so na primer sprejem strank, formalni in neformalni razgovori, zbiranje obvestil in informacij, sprejem kazenskih ovadb in prijav, naznanitev kršitve javnega reda in miru ter svetovanje in usmerjanje ljudi v druge institucije itd. Mobilno postajo uporabljajo tudi za množične javne prireditve, kot so sejmi, večje športne prireditve, odmevnejše nogometne tekme, glasbene ter druge prireditve, so navedli na spletni strani Policije.

Poleg tega želijo povečati tudi preventivne dejavnosti in omogočiti ljudem, da se seznanijo s samozaščitnimi ukrepi ter tako sami preprečijo, da bi postali žrtve kaznivega dejanja. Sicer pa, kot so dodali, želijo z mobilno policijsko postajo povečati tudi ekonomičnost, saj policisti veliko nalog, ki jih običajno opravijo na policijski postaji, sedaj opravijo kar v avtomobilu. Tako imajo več časa za delo z ljudmi, prebivalce pa vnaprej obveščajo o prisotnosti mobilne policijske postaje.

Pri pripravi projekta so upoštevali tudi izkušnje drugih držav Evropske unije, predvsem Velike Britanije in Nemčije. »Obe državi sta bili za nas zanimivi zaradi različnih vsebin dela. V Veliki Britaniji so mobilne policijske postaje namenjene predvsem operativnemu delu, v Nemčiji pa preventivnemu. Pri nas smo oba pristopa združili, torej je mobilna policijska postaja namenjena tako preventivnemu kot operativnemu delu,« so še zapisali na spletni strani Policije.

M. Ž.