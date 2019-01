Z glasbili bogatejši osnovni šoli v Brestanici in Podbočju

Včeraj je bilo v osnovnih šolah v Brestanici in Podbočju res veselo in zabavno. (Foto: Benjamin Kovač)

Brestanica, Podbočje - S predajo glasbil na osnovnih šolah v Brestanici in Podbočju se je včeraj zaključil projekt Analogni spomin za dober namen, ki ga je Klub posavskih študentov (KPŠ) začel izvajati leta 2017, lani pa je mlada ekipa združila moči s slovenskim bobnarjem Markom Soršakom – Sokijem in zbrana denar v celoti namenila za nakup glasbil.

Omenjeni projekt je v času trajanja opozarjal na več ključnih dejavnikov - od umika od digitalnega sveta s pomočjo polaroidnih fotografij, osveščanja in spodbujanja dobrodelnosti med mladimi do sodelovanja in sooblikovanja skupnosti in medosebne pomoči, so v klubu zapisali v sporočilu za javnost.

Vse skupaj se je začelo na Kifl fešti Posavje v letu 2017, ko so sredstva zbirali za osnovnošolko Zalo iz okolice Senovega, ki je za nemoteno življenje v domači hiši potrebovala vgraditev dvigala, nadaljevalo pa skozi celotno lansko leto. Spomladi so tako denar zbirali za ekipo mladih zdravnikov, ki so se aprila odpravili na humanitarno-medicinsko odpravo v Zambijo, nato pa vse aktivnosti projekta usmerili v zbiranje prispevkov za projekt 20 za 20.

»Veseli smo, da smo svoje moči in mladostno zagnanost v želji po dobrem sodelovanju v skupnosti lahko združili z Markom Soršakom in njegovim projektom. Klub veliko svojih aktivnosti skozi leto namenja prav glasbenim dogodkom in zato se nam zdi prav, da ustvarjanje glasbe podpremo že na samem začetku, pri učenju igranja inštrumentov,« je dejala Tina Šoln, predsednica KPŠ.

Kot so navedli, je bilo povodov, da so se odločili za sodelovanje s projektom 20 za 20, več: od pobude Zveze ŠKIS, ki je s projektom sodelovala na Škisovih tržnicah v letu 2016 in 2017 do iskanja višjega cilja projekta Analogni spomin za dober namen, ki bo doprinesel tako posameznikom kot celotni skupnosti, eden izmed ključnih vzvodov pa je bila tudi sama lokacija največjega projekta Kluba posavskih študentov.

»Naš Festival za mlade ŠROT poteka praktično na dvorišču Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica in kljub temu da poteka na zadnji šolski dan, včasih celo kak dan prej, ko v šoli še potekajo aktivnosti, nam vsako leto omogočijo, da s pripravami na festival začnemo že v času pouka na šoli. Del sredstev smo nabrali prav na Šrotu in jih namenili za opremo brestaniške osnovne šole. Na pobudo naše aktivistke Neže Jurečič, vodje programa na Mladinskem kulturnem festivalu lani jeseni, ko smo ponovno zbirali sredstva za projekt, pa smo izbrali še Osnovno šolo Podbočje. Da je Podbočje zakladnica mladih glasbenih talentov dokazuje tudi sama, saj poleg študija in udejstvovanja na KPŠ uspešno gradi svojo pevsko kariero s petjem v različnih zasedbah,« je pojasnila Šolnova.

OŠ Brestanica in Podbočje 104. in 105. šola z novimi glasbili

Projekt 20 za 20, katerega začetnik in pobudnik je Marko Soršak – Soki, bobnar slovenske skupine Elvis Jackson, je svoje začetne okvire prerasel že zdavnaj. »Cilj je bil, da ob dvajsetletnici svoje bobnarske kariere z glasbili obdarim 20 osnovnih šol. No, danes smo po štirih letih trajanja projekta smo v sodelovanju s Klubom posavskih študentov obdarili že 104. in 105. osnovno šolo v Sloveniji. In ob odzivih, ki prihajajo iz osnovnih šol, ob iskrenem veselju učencev in učiteljic, ki nato še dodatno spodbujajo ustanovitve šolskih bendov in različnih zasedb motivacije za nadaljevanje projekta ne manjka,« je povedal Soršak.

Posavje: zakladnica mladih talentov

Šolnova je dodala, da moramo biti ponosni na to, da iz Posavja izhaja veliko izjemnih profesionalnih glasbenikov, ki danes zasedajo vidnejša mesta v slovenskih in evropskih orkestrih ter v različnih glasbenih skupinah.

»Glasbene šole v Posavju delujejo res dobro in vzgajajo veliko dobrih glasbenikov, tako tistih, ki se na glasbeno pot podajo profesionalno kot tudi ljubiteljskih glasbenikov, ki še leta po prenehanju šolanja z veseljem v roke primejo svoj inštrument. Hkrati pa se zavedamo, da vsi otroci nimajo priložnosti, da bi se z igranjem srečali v glasbeni šoli, zato je prav, da lahko svoje glasbene sposobnosti preizkusijo kar na svoji osnovni šoli. Upamo, da bo naš prispevek pripomogel k temu, da se bodo lahko prav vsi otroci na osnovnih šolah spoznali z aktivnim (po)ustvarjanjem glasbe. Ne dvomim, da se bo med otroci našel tudi kak talent, ki se sicer ne bi vpisal v glasbeno izobraževanje. Mladi včasih še po srednji šoli ne vemo, kaj je naše poslanstvo v življenju, zato tudi od sedem- in osemletnikov ne moremo pričakovati, da bodo sami od sebe vedeli, da bi lahko kariera glasbenika bila njihova prava izbira.«

S predajo glasbil se je torej zgodba projekta Analogni spomin za dober namen zaključila. »No, vsaj v takšni obliki, kot smo ga izvajali od leta 2017. Pred nami je novo leto, ki prinaša veliko novih ciljev in izzivov, idej je že ogromno. Če se je te dni vse vrtelo okoli dvajsetice, saj se Sokijev projekt imenuje 20 za 20, ne smemo izpustiti dejstva, da v letošnjem letu 20. edicijo doživlja naš največji projekt Festival za mlade ŠROT,« je povedala Mojca Kranjec, podpredsednica in predstavnica za odnose z javnostmi na KPŠ.

Omenjeni projekt je preko razpisa za doseganje ciljev lokalnega programa za mlade 2016–2019 podprla tudi Občina Krško.

