Peticija za ponovitev županskih volitev v Beli Cerkvi

15.1.2019 | 16:50

Skupina občanov in občinskih svetnikov iz volilne enote Bela Cerkev je prinesla peticijo OVK in OS.

Šmarješke Toplice - Volitve za župana v občini Šmarješke Toplice, kjer je po burnem dogajanju in zapletih ter po posredovanju Upravnega sodišča RS na koncu zmagal mag. Marjan Hribar, dosedanja županja mag. Bernardka Krnc pa je župansko mesto izgubila za dva glasova, očitno še kar niso zaključene.

Belocerkovški občani so ta čas na volišču v Beli Cerkvi in na terenu pridno zbirali podpise za ponovne volitve v volilni enoti Bela Cerkev oz. za peticijo za varstvo zakonitosti volitev. Podpisalo jo je 364 občanov.

Danes popoldne jo skupina občanov in občinskih svetnikov predala Občinski volilni komisiji (OVK) oz. njeni tajnici Anne Marie Valentar in Občinskemu svetu (OS) občine Šmarješke. To so sicer storili že prej, po pošti, a ker ni bilo odziva, so podpise prinesli kar lastnoročno.

Aleksander Pavlič sedmi sili razlaga razloge za peticijo.

Kot pravi dosedanji šmarješki podžupan in občan iz volilne enote Bela Cerkev Aleksander Pavlič, so se za peticijo odločili, »ker menimo, da smo bili s preklicem ponovnih volitev v Beli Cerkvi izigrani.« Mnogi volivci menda niso vedeli, pa ponovnih volitev ne bo in so vseeno prišli na volišče.

Občani v volilni enoti Bela Cerkev, ki je drugo največje volišče v občini, v peticiji pravijo tudi, da se počutijo kot drugorazredni občani in državljani RS, ker ni prišlo do ponovnih volitev v njihovi enoti, ki so bile razpisane za 16. december lani zaradi »takšnih nepravilnosti na volišču v Beli Cerkvi, ki so lahko bistveno vplivale na volilni izid«, kot je ugotovila OVK.

A spomnimo - po pritožbi kandidata za župana Hribarja na Upravno sodišče RS glede odločitve OVK o razveljavitvi in ponovnih volitvah na volišču v Beli Cerkvi, je sodišče nekaj dni pred volitvami odločilo v njegov prid. OVK je sporno glasovnico z volišča v Beli Cerkvi razglasila za neveljavno, en glas prednosti pa je Hribar imel že od prej, tako da je OVK ugotovila in javno oznanila, da je z dvema glasovoma prednosti zmagal Hribar - prejel jih je 2017, Krnčeva pa 2015. Ponovnih volitev tako v nedeljo ni bilo.

A ravno tisto nedeljo 16. decembra lani so začeli z zbiranjem podpisov za omenjeno peticijo.

Zahtevajo odstop Bančova

Fredi Bančov

Podpisniki peticije so očitno nezadovoljni z delom OVK in njenega predsednika mag. Fredija Bančova, od katerih zahtevajo korektno in nepristransko delo ter enakovredno obravnavo ugovorov obeh županskih kandidatov, vse zaradi varstva zakonitosti volitev v občini Šmarješke Toplice ter v volilni enoti Bela Cerkev, skratka zaradi zagotovitve »demokratičnih volitev«.

Predsedniku Bančovu očitajo »pristransko delo« in od njega zahtevajo celo odstop, njegovo namestnico Marinko Udovč pa pozivajo, da s člani OVK še enkrat temeljito preuči vse ugovore obeh kandidatov za župana. Če odgovorni ne bodo upoštevali peticije, bodo za uveljavitev svoje volje uporabili vse razpoložljive pravne poti, kot je dejal Pavlič, tudi Ustavno sodišče RS.

Fredi Bančov je za Dolenjski list povedal, da kritik na OVK in poziva k njegovemu odstopu ne pozna in jih zato tudi ne more komentirati. »Lahko povem le, da je OVK odločala premišljeno in v skladu z zakonodajo. Volitve so zaključene. Za predsednika komisije me je imenoval občinski svet in ta me edini lahko tudi razreši. Sam pa ne vidim razlogov za svoj odstop,« je povedal Bančov.

Hribar: neprimerno zavlačevanje

Marjan Hribar

Mag. Marjan Hribar pravi, da so zanj volitve nedvomno končane. »Volilna zakonodaja je jasna. Volitve so mimo, svoje so povedali volivci, Upravno sodišče RS in OVK. Razglašen sem bil za novega župana občine Šmarješke Toplice. Volilna zakonodaja pa tudi ne predvideva nobenih peticij, s katerimi bi dosegli ponovne volitve,« pravi Hribar, ki meni, da takšno oklepanje županske funkcije in zavlačevanje s konstitutivno sejo občinskega sveta, kot jo izvaja Bernardka Krnc, nikomur ne koristi.

Predaja podpisov tajnici OVK Anne Marie Valentar.

Njemu v prid govori tudi mnenje Urada Vlade RS za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo. V njem vodja službe dr. Roman Lavtar med drugim pove, da je »dolžnost vseh organov občine v skladu z njihovimi pristojnostmi, da do konstitutivne seje občinskega sveta pride takoj, ko so izpolnjeni vsi vsebinski in formalni pogoji, to pa je, ko je Občinska volilna komisija oddala poročilo o rezultatih volitev. Od takrat dalje ni več ovir, da ne bi bila seja sklicana brez odlašanja.«

Jutri dopoldne novinarsko konferenco napoveduje tudi še aktualna županja mag. Bernardka Krnc. Po nekajtedenskem molku in potem, ko je konstitutivno sejo OS, na kateri bo zaprisegel novi župan Hribar in občinski svet, razpisala šele konec 30. januarja, bo natančneje obelodanila svojo pritožbo v zvezi z lokalnimi volitvami in ugotovitvijo volilnega rezultata.

Besedilo in foto: L. Markelj

