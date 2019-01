Zaradi napake na varovalki se je pregrela peč

15.1.2019 | 18:20

Foto: Arhiv DL

V Jablanu v občini Mirna Peč je danes ob 9.14 v kurilnici stanovanjske hiše zaradi napake na varovalki električne napeljave prišlo do pregretja peči. Gasilci PGD Mirna Peč in Jablan ter GRC Novo mesto so napako odpravili ter pregledali peč.

Skozi okno hiše črn dim

V Šegovi ulici v Novem mestu pa so petnajst minut pred eno uro popoldan opazili, da se skozi okno stanovanjske hiše kadi črn dim. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da je pri kurjenju peči v kurilnici prišlo do zadimljenja prostora. Intervencija ni bila potrebna.

Trčili dve osebni vozili

V naselju Dvorce v občini Brežice sta malo pred poldeseto uro dopoldan trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, odstranili vozilo s cestišča, nudili pomoč vlečni službi ter počistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. Ž.