Slabih vin le še za vzorec

16.1.2019 | 09:10

Na prireditvi, s katero so zaznamovali jubilej, so najzaslužnejšim članom podelili priznanja. (Foto: Vinogradniško-turistično društvo Trebelno)

Zvone Kotnik (Foto: R. N.)

Trebelno - Pred četrt stoletja je 29 naprednih vinogradnikov z območja Trebelnega ustanovilo trebelsko vinogradniško društvo, za predsednika pa so izvolili Andreja Zoreta. V petindvajsetih letih so veliko naredili, pravi dosedanji predsednik Zvone Kotnik. »Ko smo ustanavljali društvo, si na prste dveh rok lahko preštel, pri katerih gospodarjih boš pil dobro vino. Danes pa jih ni za prst ene roke, pri katerih bi rekel, da ga ne bi spil kozarček,« zadovoljno pove.

Trebelski vinogradniki so jubilej zaznamovali nedavno v telovadnici pri podružnični šoli Trebelno, ob tej priložnosti so se spomnili vseh predsednikov društva, poleg že omenjenih Kotnika in Zoreta sta jih vodila še Alojz Papež in Franci Sinur, najzaslužnejšim članom pa so podelili priznanja. Večina od njih se še dobro spominja prvega ocenjevanja vin, ki so ga pripravili leta 1995. Takrat je najboljše vino dobilo oceno 14,78. »Več kot polovica vzorcev je bila izločenih zaradi prisotnosti samorodnice oz. po domače šmarnice, kajti ta je takrat prevladovala po naših vinorodnih goricah, žlahtnih trt je bilo nekaj, tržni pridelovalec pa je bil samo eden,« pravi Kotnik in dodaja, da je danes slika povsem drugačna.

Večina članov ima po njegovih besedah ne samo dobra, temveč vrhunska vina, ki se lahko primerjajo z najboljšimi z drugih vinorodnih območij. V sklopu lanskoletnega tedna cvička je bilo na ocenjevanju iz njihovega društva 37 vzorcev vin, od tega jih je sedem prejelo pisno priznanje, 17 srebrno, osem zlato, pet pa celo veliko zlato priznanje. Tudi na lanskoletnem državnem ocenjevanju vin Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis je bil med aromatičnimi polsladkimi vini šampion s Trebelnega, zlate medalje pa so v preteklosti domov prinesli tudi z ocenjevanja v Gornji Radgoni. K temu so veliko pripomogla različna izobraževanja, degustacijski in kletarski tečaji, prikaz, kako pravilno obrezati trto, predavanja o škropljenju, pripravi na trgatev in pokušanju mladih vin z namenom odpraviti morebitne napake in drugo, ki jih za člane pripravljajo v društvu, vsako leto pa organizirajo tudi strokovne ekskurzije v bolj razvite vinorodne dežele Slovenije. »Naš cilj je izboljšati kvaliteto vin, kajti danes je na trgu vina dovolj. Še dobrega ne moreš prodati, slabega pa sploh ne,« meni Kotnik.

V društvu so leta 2002 razširili svoje delovanje in se preimenovali v Vinogradniško-turistično društvo Trebelno, pod njegovim okriljem pa danes delujejo različne sekcije. Tega leta so pri kapelici sv. Urbana v Vinskem vrhu posadili še potomko najstarejše trte na svetu, žametne črnine oziroma modre kavčine z mariborskega Lenta, in označili Urbanovo pohodno pot, ki se vije skozi tri občine. Danes ima društvo okoli 120 članov in večina med njimi je starejših, pravi Kotnik. Njihova največja težava je, kako medse pritegniti mlade, ki žal nimajo takšnega posluha za vinogradništvo, zato prihaja do opuščanja in krčenja vinogradniških površin. Država bi lahko z ustreznimi ukrepi, kot pravi naš sogovorec, precej pripomogla k izboljšanju stanja.

Članek je bil objavljen 3. januarja, v 1. številki Dolenjskega lista.

R. N.