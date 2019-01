Veter podrl drevo; danes brez elektrike

16.1.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.44 uri je na cesti Novo mesto - Metlika, pred prelazom Vahta, drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Ob 11.46 so na Vrhovem v občini Radeče opazili onesnaženje v jarku za odvajanje meteornih vod. Gasilca PGE Celje sta opravila ogled na terenu, postavila v jarek lovilna črevesa in pivnike. Domnevno gre za jedilno olje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bood 10:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs, ČN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Predislavec izvod proti Pišecam med 8. in 9. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica grad med 8. in 10.30 uro in na območju TP Florjanski graben med 11. in 14. uro.

M. K.