Na Miklavžu iščejo novega najemnika

16.1.2019 | 18:30

Redki so bili lani dnevi, ko je bil dom pri Miklavžu dobro obiskan.

Miklavž - Planinski dom na Miklavžu, ki sta ga poleti 2017 po odhodu dolgoletnih najemnikov, zakoncev Kreutz, prevzela mlada novomeška gostinca Tibor Zajc in Davor Jerin, je od novega leta zaprt.

Že pred letom dni je odšel Jerin, Zajc pa je še vztrajal, a po neuspešni sezoni je zdaj dal odpoved še on. Kot je Zajc povedal za Dolenjski list, je glavni razlog za tako odločitev slab obisk in posledično slabi prihodki, ki kak mesec niso zadostovali niti za stroške in najemnino. Kaj šele za kako plačo.

»Prvo leto je bila poletna sezona kar dobra, v dolini je bila vročina in mnogi so se prišli radi hladit na Gorjance, kjer je osem do deset stopinj manj. Lani pa je bilo vreme katastrofalno, veliko deževnih dni, v vsem poletju ni bilo lepih niti deset vikendov, ki so običajno najbolj obiskani. Takrat pridejo tudi večje skupine. Zaslužek je bil tako skromen. Čeprav gotovo ni dobra rešitev zapiranje in odpiranje doma, in smo se z lastniki pogovarjali, pa se nismo mogli uskladiti, verjetno tudi zato, ker jih je več,« je povedal Zajc in omenil, da bi morali verjetno kaj več vložiti v infrastrukturo.

Poudari, da se s podobnimi problemi zaradi slabega vremena srečujejo tudi druge koče pri nas, in ravno tako bo nanje naletel nov najemnik na Miklavžu.

Odpoved in odhod še preostalega najemnika Planinskega doma Miklavž je komentiral Stane Gorenc, eden od sedmih lastnikov koče in zemljišč na Miklavžu. Potrdil je, da se je za prenehanje najema odločil najemnik sam, kot najemodajalec pa ugotavlja, da marsikaj ni bilo v redu.

Besedilo in foto: L. Markelj