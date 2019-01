Primorci brez težav znova premagali Krko

16.1.2019 | 07:55

Sinoči so Krkaši izgubili z desetimi točkami razlike. (Foto: J. Ž.)

Novo mesto - Košarkarji Sixta Primorske so zadnji polfinalisti pokala Spar za sezono 2018/19, potem ko so na sinočnjoi povratni četrtfinalni tekmi v gosteh premagali Krko s 75:62 (20:14, 42:29, 64:40). Pravzaprav so imeli gostje precej lahko nalogo, saj so domačini v tekmo vstopili z 28 točkami zaostanka, vendar se proti aktualnim pokalnim prvakom niso uspeli razigrati.

Pri Krki je bil najbolj razpoložen Žiga Fifolt, ki je bil tudi edini strelec domačih z dvomestnim številom točk (17), do dvojnega dvojčka pa mu je zmanjkal le en skok. Pri gostih pa je največ točk, 15, dosegel Lance Harris, eno manj Ivan Marinković, 13 pa Corin Henry.

Krkaše že v petek, 18. januarja, ob 18. uri v domači dvorani Leona Štuklja čaka zelo pomembna tekma ABA lige z Igokeo, v nedeljo ob 16. uri pa bodo v okviru državnega prvenstva gostili moštvo Šentjurja.

M. Ž.