Zmagovalec med evropskimi vani je Twin Supreme

16.1.2019 | 09:50

Dvojno panoramsko okno krepi občutek prostornosti. (Foto: Adria Mobil)

Matjaž Grm (levo), izvršni direktor sektorja Prodaja in trženje in Anton Kastrevc (v sredini), izvršni direktor sektorja Razvoj v Adrii Mobil ob prejemu priznanjem EIA (Foto: Rok Vizovišek)

Zunanjost Adria Twin Supreme (Foto: Adria Mobil)

Novo mesto - Na največjem sejmov industrije turizma in prostega časa na svetu, CMT Stuttgart, je novomeška proizvajalka počitniških prikolic in avtodomov Adria Mobil v kategoriji celovit koncept razvoja vana z modelom Adria Twin Supreme osvojila ugledno priznanje European Innovation Award (EIA), ki ga podeljuje komisija urednikov panožnih medijev iz 16 evropskih držav.

Adria Twin Supreme je zmagala v močni konkurenci blagovnih znamk kot so Knaus, Malibu, Weinsberg in Hobby.

Kot so sporočili iz Adrie Mobil, twin supreme predstavlja vrh njihove ponudbe vanov, žirijo pa so prepričali modeli za sezono 2019, ki se ponašajo s sodobnim dizajnom, ter novimi inovativnimi tlorisi in funkcionalnostmi.

Twin Supreme zaznamuje koncept odprtega bivalnega prostora z več prostora in višine. Ekskluzivno dvojno panoramsko okno prinaša več svetlobe, bivalni prostor in kabina pa sta integrirana v celovit ambient. V primerjavi s predhodnikom ima Twin Supreme nov kuhinjski blok in kopalnica.

B. B.