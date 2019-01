Bivša županja ali nesojeni župan?; Kdo je Siniša Hotko?

16.1.2019 | 19:00

Kljub temu, da so se v ostalih občinah lokalne volitve že zaključile in župani ter občinski sveti delajo s polno paro, v Šmarjeških Toplicah še vedno ne vedo, ali bo občino prihodnja leta vodila županja ali župan. In, ali bomo v prihodnje poročali o bivši županji ali nesojenemu županu. Po nekajtedenskem molku je namreč Krnčeva javno objavila svojo pritožbo v zvezi z lokalnimi volitvami, oglasili pa so se tudi krajani Bele Cerkve. Podrobnosti v Dolenjskem listu, kjer objavljamo tudi odziv Marjana Hribarja.

Društvo Bober – okoljsko gibanje Dolenjska že od leta 2003 na porečju reke Krke izvaja ekološke patrulje, s katerimi preventivno skrbijo za varstvo okolja. Na začetku minulega tedna je predsednik društva Igor Šenica pod drobnogled vzel potok Sušica in opazil, da se od čistilne naprave v občini Dolenjske Toplice do njegovega izliva v Krko nekaj dogaja.

Spoznali smo ga v zadnji sezoni šova Slovenija ima talent, ko je med prvim nastopom hipnotiziral žirantko Ano Klašnja, med drugim pa povedal, katero slovensko mesto je imel v mislih Branko Čakarmiš. Takrat so se mnogi spraševali, kdo je Siniša Hotko z Bizeljskega. Mi ga podrobno predstavljamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer pišemo tudi o olimpijskem vadbenem centru v Novem mestu, obisku Marjana Šarca v Ribnici in številnih drugih temah, ki jih najdete le v četrtkovem Dolenjcu.