Znova bi radi gostili Teden cvička

16.1.2019 | 11:50

V letih 2016 in 2017 je Teden cvička že potekal v Trebnjem. (Foto: J. S.)

Trebnje - Teden cvička je osrednja dolenjska vinogradniška prireditev, ki je v letih 2016 in 2017 že potekala v Trebnjem. Vsa tri vinogradniška društva v občini si želijo, da bi se cvičkova karavana letos znova ustavila pri njih, zato so se obrnila na občino, da bi jim pomagala pri skupni kandidaturi.

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske je na začetku decembra objavila razpis za soorganizacijo 47. Tedna cvička, ki bo predvidoma maja. »Prireditev si želimo znova pripeljali v občino Trebnje, saj imajo številni dogodki in osrednja tridnevna prireditev velik učinek pri promociji vinogradništva in vinarstva ter tudi same občine. Pomemben vidik je promocija turističnih destinacij naše občine,« piše v dopisu, pod katerega so se podpisali predsedniki Vinogradniško-turističnega društva Čatež pod Zaplazom ter vinogradniških društev Trebnje in »Lisec« Dobrnič. V njem še navajajo, da so uspešno sodelovali pri organizaciji 44. in 45. Tedna cvička, kar jih navdaja z optimizmom, da lahko na podlagi izkušenj letošnjo prireditev izpeljejo še boljše. »Občino Trebnje naprošamo za finančno podporo, saj brez nje v kandidaturo za organizacijo 47. Tedna cvička ne moremo,« so še zapisali.

Občinski svet je zato na svoji zadnji seji odločal o predlogu, da se ob uspešni kandidaturi društev za soorganizacijo prireditve v letošnjem proračunu zagotovi 25.000 evrov. »Kandidaturo načelno podpiram, kajti prireditvi, ki smo ju imeli v preteklosti, sta izjemno odmevali v prostoru. To je tudi dogodek, ki aktivira precej ljudi,« je poudaril župan Alojzij Kastelic.

Na Dolenjskem najbrž ni župana, ki bi imel takšen posluh za tovrstne prireditve, kot jih ima trebanjski, je v razpravi cinično pripomnila Mateja Povhe (DROT), ki se zaveda, da občina tudi tako pomaga vinogradniškim društvom. Izpostavila je, da je Kastelic na konstitutivni seji govoril o zvišanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in podražitvi cen komunalnih storitev v tem mandatu, s katerimi bi napolnili proračun, na drugi strani pa po njenih besedah ni težava zagotoviti denar za organizacijo takšnih prireditev. Župan ji je odgovoril, da je besede vzela iz konteksta in da je prireditev Teden cvička izjemna priložnost za promocijo občine, kajti v letih 2016 in 2017 jo je vsakič obiskalo več kot 8.000 ljudi. »Na ta znesek, 25.000 evrov, moramo gledati kot dodano vrednost temu prostoru in naložbo v turizem,« je še dodal. Leta 2016 in 2017 je prireditev v Trebnjem vsakič obiskalo več kot 8.000 obiskovalcev.

Občina Šentjernej je lani za organizacijo prireditve pri njih namenila 15.000 evrov, je dejal Nino Zajc (SD), zato ga je zanimalo, zakaj Trebnje namenja 10.000 evrov več. Kot je razložil predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, načrtujejo še bolj pester program, poudaril je še, da to ni samo tridnevna prireditev, temveč so dogodki raztegnjeni čez ves mesec. Oglasila se je tudi Špela Smuk (DROT), ki je povedala, da podpira prireditve, ki imajo zadaj zgodbo, in po njenem mnenju jo Teden cvička ima. Vida Šuštarčič (SMC) je pohvalila delo vseh vinogradniških društev v občini in celo predlagala, da bi znesek povečali na 30.000 evrov, a njen predlog na koncu ni bil sprejet.

Kot je za naš časopis dejal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, je razpis za soorganizacijo prireditve odprt do konca januarja, pričakujejo pa tri ali štiri prijave. Nato bo vodstvo zveze na podlagi lani sprejetega pravilnika odločilo, kje bo letošnji praznik cvička.

Članek je bil objavljen 10. januarja, v drugi številki Dolenjskega lista.

R. N.