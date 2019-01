Volitve v Šmarjeških Toplicah: Kje je 132 glasov? Ponovne volitve za župana?

16.1.2019 | 13:30

Damijan Gregorc, mag. Bernardka Krnc in Jože Jurečič

Bela Cerkev - Kot smo poročali že včeraj, volitve v Občini Šmarješke Toplice še zdaleč niso mimo, danes je novinarsko konferenco sklicala tudi aktualna županja mag. Bernardka Krnc. Njen namen je bil predstaviti vsebino pritožbe v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in ugotovitvijo volilnega rezultata na občinski svet. Če bo ta pritožbi ugodil, lahko pride do treh scenarijev: ponovitve županskih volitev v celotni občini, ponovitve županskih volitev na volišču Bela Cerkev ali pa vnovično štetje vseh glasov.

Na srečanju z novinarji je govoril predvsem odvetnik mag. Krnc Damijan Gregorc, prisoten pa je bil tudi Jože Jurečič, predstavnik njene kandidature.

"Kot ste ugotovili, od 14. decembra naprej nisem dajala nobenih izjav za medije, tako da je tudi od sedaj naprej za vse izjave za medije pristojen gospod odvetnik," je po pozdravu na kratko povedala Krnčeva in besedo predala Gregorcu.

Od kje razlika v številu glasov?

"Glavni očitki v naši pritožbi se nanašajo na pomanjkljivosti oziroma velike napake v poročilu občinske volilne komisije (OVK), kjer je nepojasnjena razlika 132 glasov v dveh točkah, ki obravnavata glasovanje v drugem krogu volitev za župana. In sicer seštevek glasov, oddanih za posameznega kandidata, za 132 glasov presega navedbo dve vrstici nad tem seštevkom občinske volilne komisije, koliko je bilo oddanih glasov. Gre za razliko med številom 1.900 in 2.032," je povedal.

V nadaljevanju je rekel, da če gre za napako, takšno poročilo ne more predstavljati podlage za potrjevanje mandata.

"Po naši oceni pa vprašanje, če gre za napako, bolj verjetno kaže na neke nepravilnosti pri volitvah oziroma pri ugotavljanju volilnega rezultata in zaradi tega predlagamo, da se glasovanje ponovi na območju celotne občine in s tem odpravi vsak dvom o zakonitosti volitev. Podrejeno, če temu ne bodo ugodili, pa ponovno štetje vseh glasov in ugotavljanje, kateri podatki v poročilu so pravi."

Posamezne glasovnice

Pritožili so se tudi v zvezi z dogodkom na volišču, kjer obstaja sum, da je namesto volivca po imeniku glasovala tretja oseba.

"Občinska volilna komisija je glede tega podala odstop zadeve na podlagi svojega sklepa tožilstvu, vendar ni nič ukrepala z vidika zakonitosti in veljavnosti volitev na tem volišču.

Naslednji očitek se nanaša na dogodek, ki je primerljiv dogodku, na podlagi katerega je OVK razveljavila glasovnico na volišču Bela Cerkev na podlagi postopka, ki ga je nasprotni kandidat izvedel pred Upravnim sodiščem. Glede na to, da gre za v bistvenem identični dogodek, nas to čudi. To je pritožbeni razlog. Ravnanje volilne komisije, ki pa v tem primeru ni posegla oziroma ni ugotavljala nepravilnosti pri oddaji glasov in glede na to, da ni možno identificirati, katera je ta oddana glasovnica, bi bilo treba volitve vsaj na tem volišču ponoviti glede na minimalno razliko med glasovi, ker to lahko vpliva na zakonitost volitev."

Preostali del pritožbe se nanaša na odločitve volilne komisije, da eno glasovnico razglasi za neveljavno, eno pa za veljavno. "Glede tiste, ki jo je razglasila za neveljavno, nam je bila posredovana izjava same volivke, ker je bilo njeno ime izpostavljeno v ugovoru nasprotnega kandidata, in ta volivka je dala notarsko overjeno izjavo, kako je volila, zakaj je prišlo do dogodka na volišču in kako je treba interpretirati njen glas ter oddano glasovnico.

Glede druge oddane glasovnice, ki vsebuje podpis volivke, smo dali tudi predlog, da se ta razglasi za neveljavno, tako kot je odločil sam volilni odbor, občinska volilna komisija je pa o tem odločala z uporabo t.i. zlatega glasu predsednika volilne komisije. Glasovanje je bilo dva za, dva proti in odločal je glas predsednika," je pojasnil Gregorc.

Če občinske svet zavrne ...

Na koncu je pojasnil, da naj bi o pritožbi razpravljal občinski svet, seja je sklicana 30. januarja, čeprav so primarno predlagali, da o njej najprej odloči OVK.

Od odločitve občinskega sveta je odvisno, kako naprej: lahko bodo zadevo vrnili OVK, lahko pa pritožbo tudi zavrne. "V tem primeru sledi postopek pred upravnim sodiščem," dodaja Gregorc.

Konstitutivna seja

Na kratko je odvetnik mag. Krnčeve pojasnil tudi dejstva, da z datumom sklica konstitutivne seje ni nič narobe, da je v skladu z zakonodajo, saj so se v javnosti pojavila ugibanja, zakaj so jo sklicali tako pozno, o čemer smo pisali tudi v Dolenjskem listu. Na to temo smo dopoldne prejeli tudi pisno pojasnilo županje, ki ga v celoti objavljamo:

»Skladno s 15. členom Statuta Občine Šmarješke Toplice prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 30 dneh po lokalnih volitvah, Poslovnik o delu občinskega sveta pa v 8. členu določa rok 20 dni. Lokalne volitve so zaključene z dnem, ko Občinska volilna komisija poda Poročilo o izidu volitev, kar je bilo v konkretnem primeru dne 19.12.2018 in mi je bilo vročeno 20.12.2018. Prva seja novega občinskega sveta je bila z moje strani sklicana znatno pred iztekom navedenega roka, določenega v statutu in Poslovniku o delu občinskega sveta, in sicer sem sejo sklicala dne 28.12.2018, torej 8 dni po datumu prejema Poročila o izidu volitev, kar je tudi pred iztekom priporočenega roka za sklic, ki ga je v svojih stališčih podajal dr. Roman Lavtar z Ministrstva za javno upravo, to je roka 10 dni po oddaji poročila OVK o volitvah. Pri datumu seje oziroma terminu za sklicano sejo sem upoštevala določbo 2. odst. 28. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki določa, da se seje skliče za zadnjo sredo v mesecu, kar v mesecu januarju 2019 predstavlja sreda, 30.01.2019, torej dan, na katerega je sklicana seja.

Očitki o nezakonitem in nedopustnem ravnanju so torej povsem neutemeljeni in brez pravne podlage ter očitno podani z drugimi interesi, zlasti z namenom blatenja mojega dobrega imena. Pravno mnenje, na katerega se sklicujete, pa je podano pavšalno in brez pregleda relevantnih pravnih aktov občine, ki so vsem javno dostopni in so bili tudi objavljeni v Uradnem listu RS.«

Tekst in foto: Janja Ambrožič