Za blagovno znamko Beti dva ponudnika

16.1.2019 | 15:00

Foto: Arhiv DL

Metlika - Za blagovno znamko Beti za programe spodnjega perila, spalnega programa in kopalk, za katero je metliška Beti novembra lani razpisala zbiranje nezavezujočih ponudb, se zanimata dva ponudnika. Rok za oddajo ponudb je potekel včeraj, vodstvo Beti pa bo z njima nadaljevalo pogovore. Končno prodajo omenjene blagovne znamke pričakujejo do polletja.

Glavna izvršna direktorica družbe Beti Maja Čibej je za STA povedala, da se bodo odločili za najboljšega ponudnika.

Blagovna znamka Beti je sicer znana tako v Sloveniji kot na območju nekdanje Jugoslavije, v zavesti potrošnikov pa je sinonim kakovostnih slovenskih izdelkov. Ker se je Beti zadnja leta specializirala za proizvodnjo in prodajo barvane preje, so se odločili za njeno prodajo, je pojasnila direktorica.

Beti, ki je bila med letoma 2013 in 2017 v postopku prisilne poravnave in prestrukturiranja, je sicer lani ustvarila 10,2 milijona evrov prodaje in pri tej dosegla štiriodstotno rast, lanski čisti dobiček pa naj bi ostal na predlanski ravni. Predlani je sicer znašal 110.000 evrov.

Čibejeva je ocenila, da je lansko poslovanje najbolj zaznamovala rast cen surovin in energentov, letos in prihodnje leto pa bodo morali poslovanje prilagoditi rasti minimalne plače, je dodala.

Glede dolga do Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki po lanski vrnitvi 200.000 evrov znaša še 5,6 milijona evrov, je povedala, da posojila vračajo tekoče in skladno z dogovori. Žal pa kakšnega drugega dogovora glede tega dolga iz preteklosti ne morejo doseči.

O letošnjih poslovnih načrtih je navedla, da v Beti pričakujejo približno triodstotno letno prodajno rast, ob nadaljnji rasti cen surovin in energentov pa nekoliko manj čistega dobička kot lani. Ker približno polovico svojih izdelkov prodajo zunaj EU, bodo na dobiček vplivale tudi tečajne razlike.

V Beti so za naložbe oz. za stroje za posodobitev proizvodnje lani namenili približno 300.000 evrov, za posodobitev proizvodnje in kotlovnice bodo letos odšteli približno pol milijona evrov.

V podjetju so ob koncu preteklega leta zaposlovali 170 ljudi. Lani so jih na novo zaposlili pet, nadomestili so tudi naravni odliv. Letos novih zaposlitev ne načrtujejo in bodo nadomestili le naravni odliv, je še povedala Čibejeva.

Beti, ena vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, po podatkih družbe več kot devet desetin svojih izdelkov proda na tujih trgih, predvsem v ZDA, EU, Rusiji, Belorusiji in Izraelu, prodajo krepijo tudi v Nemčiji. Pri svojem programu preje sicer beleži rast, program pletiv pa so leta 2013 zaradi nerentabilnosti opustili.

V okviru družbe Beti deluje le še proizvodnja preje, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili.

STA