49 hišnih preiskav, osem pridržanih

16.1.2019 | 17:30

Foto: arhiv DL

Novo mesto - S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da na podlagi odredb sodišča v sodelovanju s policijskimi upravami Ljubljana, Kranj, Celje in Nova Gorica v Sloveniji in tujini izvajajo 49 hišnih preiskav, opravljajo zasege dokaznega gradiva in zbirajo obvestila. "Istočasno se izvajajo operativne aktivnosti na podlagi odredb sodišča v tujini. V okviru izvedenih aktivnosti se zbirajo obvestila in iščejo predmeti, ki se morajo po kazenskem zakoniku vzeti ali utegnejo biti dokazilo v kazenskem postopku. V aktivnostih sodeluje več kot 130 kriminalistov in policistov, v skladu z zakonom o kazenskem postopku je bilo pridržanih osem osumljenih oseb," je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik.

Predkazenski postopek se nanaša na kazniva dejanja davčne zatajitve, storjena v hudodelski združbi, s katerimi je bila po do sedaj zbranih obvestilih pridobljena velika premoženjska korist. Predkazenki postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo, policija pa sodeluje z drugimi pristojnimi nadzornimi organi (FURS) in tujimi varnostnimi organi.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let, v primeru, da je dejanje storjeno v hudodelski združbi pa od treh do dvanajst let.

"Več informacij in podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati," dodaja Drenikova.

Po poročanju spletnega portala Siol preiskujejo sume davčne utaje med drugim pri uvozu avtomobilov višjega cenovnega razreda. Obiskali naj bi tudi podjetnika Roka Furlana, ki je bil glavni dobavitelj betona pri gradnji športnega kompleksa Stožice. Poleg njega naj bi policija po poročanju portala obiskala tudi podjetnika Tomaža Stoparja, ki je v preteklosti trgoval z vrednostnimi papirji.

J. A.