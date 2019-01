FOTO: V Šentjerneju o izjemni gospodarski rasti in izzivih

16.1.2019 | 20:00

Župan je goste s stiskom rok pozdravil že ob prihodu.

Šentjernej - Da je gospodarska klima v šentjernejski občini izjemno pozitivna in spodbudna, je bilo večkrat slišati na sinočnjem tradicionalnem srečanju obrtnikov, podjetnikov ter poslovnih partnerjev v Kulturnem centru Primoža Trubarja, ki ga je priredila Občina Šentjernej. Župan Radko Luzar se je vsakemu od gostov posvetil že na vhodu, pozneje jih je nagovoril še v dvorani, kjer je za njim na govorniški oder stopil tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) Tomaž Kordiš. V kulturno-umetniškem delu programa je tokrat nastopil stand-up komik Gašper Bergant.

Avla se je hitro polnila.

Župan je izpostavil, da je v tem mandatu na gospodarskem področju ključnega pomena, da zaživi 7,71 hektarja velika nova industrijska cona, katero je občina s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj opremila z infrastrukturo, znani so tudi investitorji, ki naj bi gradili v letošnjem in naslednjem letu.

Župan Radko Luzar

Nova delovna mesta

"Tako se obeta kar nekaj novih delovnih mest, ocenjujem, da jih bo več kot 100. V coni se trenutno postavlja ena hala, drugi investitorji so v fazi projektiranja. Pričakujem, da bodo pričeli graditi po dopustih. Večinoma gre za lokalna podjetja, dejavnosti so: plastika, orodjarstvo, lesna industrija, elektronika, inženiring ...," pojasnjuje župan, zadovoljen, da podjetja, ki delujejo v njihovi občini, uspešno poslujejo, med njimi je kar nekaj takšnih, ki se ponašajo z nagradami za inovacije.

Rast na vseh področjih

Zelo spodbudne informacije je predstavil direktor GZDBK Tomaž Kordiš.

Tomaž Kordiš

"Podatki o gospodarskih družbah in podjetnikih v občini Šentjernej, ki jih na zbornici analiziramo, kažejo, da je število zaposlenih v gospodarskih družbah v obdobju 2013 do 2017 naraslo z 964 na 1.259. Prihodki od prodaje so narasli s 87,4 milijona evrov na 130 milijonov evrov, neto dodana vrednost s 34,2 milijona evrov na 55 milijonov evrov, neto čisti dobiček pa s 3,4 na 10,8 milijona evrov. V letu 2018 pa nepotrjeni podatki kažejo nadaljnjo gospodarsko rast pri vseh kazalnikih. Podjetniki so v tem obdobju imeli v povprečju 148 zaposlenih, ustvarili so 17,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, 1,36 milijona evro neto podjetnikovega dohodka in 5,3 milijona evrov dodane vrednosti," je med drugim nanizal Kordiš in izpostavil, da je tudi zadolženost gospodarstva v tej občini minimalna.

Opozoril je, da so za nadaljnji razvoj potrebni usposobljeni sodelavci. Že lani in predlani so se podjetja srečala s pomanjkanjem primernih kadrov na trgu dela, ta trend se bo nadaljeval tudi letos, saj se upokojujejo generacije, v katerih je bilo rojenih več kot 30.000 otrok, na trg dela pa prihajajo generacije, v katerih je rojenih manj kot 20.000 otrok.

Inovativna podjetja

Župan z nagrajenci za inovacije

Poudaril je še področje inovacij. Vsako leto na GZDBK objavijo razpis za podelitev priznanj za inovacije in že vrsto let z odlični inovacijami aktivno sodelujejo tudi gospodarske družbe iz Šentjerneja.

"V zadnjih letih so prejele šest zlatih, 13 srebrnih in tri bronasta priznanja ter pet srebrnih priznanj na nacionalni podelitvi priznanj. Letošnji razpis bomo objavili februarja in bo odprt do aprila," je še dodal Kordiš.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

Galerija