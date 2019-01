Obolela reševali gasilci in reševalci

Včeraj ob 17.40 uri sta v naselju Dečno selo, občina Brežice, trčili osebni vozili. Reševalci NMP Brežice so osebo, ki jo je naknadno obšla slabost, oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 10.05 so na Brinje cesta I, občina Grosuplje, gasilci PGD Grosuplje nudili prvo pomoč pri nenadno oboleli osebi, do prihoda reševalcev UKC Ljubljana. Reanimacija ni bila potrebna, oseba pa je bila prepeljana v nadaljno oskrbo v UKC Ljubljana.

Zagorelo v avtu ...

Ob 10.47 je v Prigorici, občina Ribnica, na parkirišču zagorelo v notranjosti avtomobila. Gasilci PGD Ribnica so vozilo, ki ga je ogenj v celoti uničil pogasili. Vzrok požara ni znan.

... ter v zabojniku

Ob 7.18 so na Kolodvorski cesti v Črnomlju gorele smeti v zabojniku za komunalne odpadke. Gasilci PGD Črnomelj so ogenj pogasili.

Gasilci odpirali vrata

Ob 17.02 so v Venišah, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz naselij Stojanski Vrh, Vinji Vrh in Gadova peč, da bo danes zaradi pranja vodohrama Stojanski Vrh motena dobava pitne vode med 7.30 in 14. uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, izvod Šola;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI;

- od 8.30 do 9.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutna izvod smer trgovina v Podbočju med 8:00 in 14:00 uro.

