Letos povabili 25 fakultet

17.1.2019 | 14:05

Na Mini kariernem sejmu je vsa leta veliko zanimanja za fakulteti za računalništvo in elektrotehniko ter filozofsko in biotehniško fakulteto, letos pa ga je bilo zelo veliko tudi za zasebno fakulteto Alma Mater Europea, ekonomsko fakulteto ter fakulteto za matematiko in fiziko. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Kot običajno za čas pred informativnimi dnevi in Informativo, ki bo letos potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 25. in 26. januarja, so na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje pripravili predinformativni dan. Mini karierni sejem, kot so dogodek poimenovali, je potekal letos že 13. zapored.

Gimnazija in srednja šola Kočevje je bila med prvimi šolami v Sloveniji, ki so začele pomagati dijakom pri odločanju za bodoči študij in poklic na način, da so v okviru študijskega svetovanja na šoli organizirali Mini karierni sejem, na katerega so povabili fakultete, da dijakom predstavijo svoje programe. Na podlagi predhodno izraženega zanimanja dijakov za posamezne fakultete so letos na enodnevni Mini karierni sejem povabili 25 fakultet, višjih in visokih šol iz vse Slovenije, ki so v treh šolskih urah dijakom predstavile skupno okoli 60 različnih programov 1. bolonjske stopnje.

»Vsako leto skušamo povabiti kakšno novo fakulteto. Tako sta bili letos prvič pri nas Fakulteta za management in pravo (MLC) iz Ljubljane in zasebna Fakulteta za dizajn,« je povedala šolska psihologinja Jasna Vesel. Prvič so na Mini kariernem sejmu sodelovali tudi karierni centri iz Ljubljane in Slovenska vojska, ki je imela v avli šole tako kot Policija, e-študentski servis in MLC tudi ves dopoldan svojo predstavitveno stojnico, pomembna novost letos pa je bila, da so imeli maturanti poleg predstavitev fakultet tudi predstavitev gospodarskega razvoja v Kočevju in zaposlovanja v prihodnosti, ki jo je v treh zaporednih šolskih urah opravil Podjetniški inkubator Kočevje. »To je zelo pomembno, saj se dijaki ukvarjajo z ocenami in ne vedo, kaj se dogaja v njihovem okolju,« je povedala Veselova o dodatni pomoči dijakom pri odločitvi za študij.

Mini karierni sejem je sicer namenjen dijakom 3. in 4. letnikov vseh programov na šoli - gimnazije, ekonomski tehnik in EPTI. Letos se ga je udeležilo skupno okoli 110 dijakov, med njimi okoli 60 maturantov, med katerimi je 47 gimnazijcev. Mini karierni sejem, s katerim dijakom omogočajo, da spoznajo različne fakultete in se tako lažje odločijo za nadaljevanje šolanja in bodoči poklic, kar je sicer ena najtežjih odločitev v življenju vsakega človeka, je edini karierni dogodek za mlade v Kočevju, ki nagovarja srednješolsko mladino.

