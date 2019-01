Ilinka Todorovski o svojem delu med kladivom in nakovalom

17.1.2019 | 11:30

Pogovorni večer sta z igranjem popestrila Andrej in Simon Bajuk.

Metlika - Včeraj zvečer je bila Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev in bralnih vsebin na RTV Slovenija, gostja metliških Zimskih kratkočasnic. Gostila jo je Mirjam Bezek Jakše. Ilinka, ki ima sicer črnomaljske korenine, je pred dvema letoma postala varuhinja pravic na RTVS, sicer pa je bila tam kot novinarka zaposlena od leta 1991. Le pet let je bila vmes novinarka na Financah.

S Silvinom Jermanom je napisala knjigo Slovenski dom v Zagrebu 1929-1999, s Petro Sovdat pa knjigo Vsa življenja Igorja Bavčarja. Leta 2000 je prejela stanovsko priznanje Consortium Veritatis-Bratstvo resnice. Na Televiziji Slovenija je bila med drugim dopisnica RTV Slovenija iz Zagreba, urednica Uredništva dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija in vodja velikih projektov.

Na pogovornem večeru pa je beseda tekla predvsem o njenem delu zadnji dve leti, ki ga mnogi ne poznajo. Kot varuhinja je namreč Ilinka svoje delo vzela zelo resno, saj je že med predstavitvijo svojega programa dela pred programskim svetom dejala, da ne namerava biti zgolj fikus, ampak da bo delala angažirano za dobrobit gledalcev in poslušalcev. Seveda pa se velikokrat znajde med kladivom in nakovalom: na eni strani so gledalci, poslušalci in bralci, na drugi pa zaposleni na RTVS. Vendar si je pri slednjih uspela zagotoviti takšen status, da je pri njih slišana in upoštevana. Priznala pa je, da so včasih tudi pričakovanja bralcev, gledalcev in poslušalcev prevelika.

Večer sta z igranjem popestrila Andrej in Simon Bajuk iz Ansambla Andreja Bajuka. Prihodnjo sredo, 23. januarja, pa bo ob 18. uri v tukajšnjem hotelu Bela krajina Igor Vidmar gostil nekdanjega nogometnega reprezentanta Saša Udoviča.

